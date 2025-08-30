पॉकेट में दोनों हाथों को रखने हैं आप? जानिए ये आपकी पर्सनलाटी के बारे में क्या कहता है

Both Hands In Pockets Means: हमारे हाव-भाव और बॉडी लैंग्वेज हमारी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ कहती है. जिस तरह से हम बैठते हैं, चलते हैं या हाथ-पांव हिलाते हैं, वो दूसरों पर गहरा असर छोड़ता है. अक्सर देखा जाता है कि लोग बातचीत करते वक्त या चलते हुए अपने दोनों हाथों को पॉकेट में रख लेते हैं. ये एक नॉर्मल-सी आदत लग सकती है, लेकिन इसके पीछे छिपे मायने आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं. आइए जानते हैं कि पॉकेट में दोनों हाथ रखने से आपके बारे में क्या मैसेज जाता है.

1. कॉन्फिडेंस की कमी का इशारा

अगर आप बार-बार अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाल लेते हैं, तो ये आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस को दिखा सकता है. बातचीत या भीड़ में खड़े होते समय हाथों को छिपाना इस बात का इशारा हो सकता है कि आप खुद को सहज महसूस नहीं कर रहे या खुद को एक्सप्रेस करने से बच रहे हैं.

2. सीक्रेटिव या रिजर्व नेचर

हाथों को पॉकेट में रखना कभी-कभी ये भी बताता है कि आप अपने इमोशंस दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते. आप अपने मन की बातें दबाकर रखना पसंद करते हैं और सामने वाले को सिर्फ उतना ही बताते हैं, जितना जरूरी हो. ये आदत आपको सीक्रेट पर्सनालिटी देती है.

3. रिलैक्स्ड और कैजुअल अप्रोच

हर बार यह नकारात्मक संकेत नहीं होता. कुछ लोग कैजुअली चलते समय हाथों को पॉकेट में डालते हैं, जिससे यह लगता है कि उनका स्वभाव कूल, सहज और रिलैक्स्ड है. ऐसे लोग तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और ज़िंदगी को हल्के-फुल्के अंदाज़ में जीना पसंद करते हैं.

4. डिफेंसिव नेचर

कई बार पॉकेट में हाथ डालना इस बात का भी संकेत है कि आप अपने आपको बचाव की स्थिति में रखते हैं. हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन में अनकंफर्टेबल हों और सामने वाले से दूरी बनाए रखना चाहते हों. ये बॉडी लैंग्वेज दिखाती है कि आप पूरी तरह से ओपन अप नहीं करना चाहते.

5. स्टाइल और एटीट्यूड

आजकल फैशन और स्टाइल का हिस्सा भी बन चुका है पॉकेट में हाथ डालना. खासकर युवाओं में यह ट्रेंड कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड दिखाने का तरीका माना जाता है. ऐसे लोग अक्सर अपनी पर्सनालिटी को स्टाइलिश और मॉडर्न दिखाना चाहते हैं.