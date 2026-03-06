क्या आपकी पानी की बोतल से आने लगी है बदबू? जानें कब और कैसे करें सही तरीके से सफाई

Bottle Cleaning Tips: पानी की बोतल आजकल हर किसी की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है. पहले के समय लोग ग्लास में पानी लेकर पीना पसंद करते थे पर अब घर हो, ऑफिस हो या स्कूल, लोग दिन भर में कई बार अपनी बोतल से पानी पीते हैं. ज्यादातर लोग बोतल का इस्तेमाल तो रोज करते हैं, पर उसकी सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं जिस वजह से कुछ समय बाद बोतल से अजीब सी बदबू आने लगती है.
पहले के समय में लोग पानी को ग्लास में निकाल कर ही पीते थे पर अब लगभग हर कोई बोतल से पानी पीना पसंद कर रहा है. घर हो या ऑफिस लोग हर जगह पानी पीने के लिए बोतल का इस्तेमाल कर रहे हैं. पर बहुत से लोग बोतल से पानी तो रोज पीते हैं पर इसे साफ हर रोज नहीं करते हैं. पानी की बोतल को साफ रखना बहुत जरूरी है ताकि पानी हमेशा ताजा और साफ रहे. चाहे बोतल स्टील की हो या प्लास्टिक की अगर उसे रोज या समय समय पर साफ नहीं किया जाए तो उसमें गंदगी और बदबू जमा होने लगती है. कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से बोतल की बदबू को दूर किया जा सकता है और उसे पूरी तरह साफ रखा जा सकता है. कई बार बोतल की बदबू सफाई के बाद भी नहीं जाती है. आज हम आपको बताएंगे कब और कैसे करें सही तरीके से सफाई कर के आप पानी की बोतल को साफ रख सकते हैं.
बैक्टीरिया है हानिकारक
बहुत सी रिसर्च के अनुसार पानी की बोतल को रोज कम से कम एक बार अच्छे से धोना चाहिए. अगर बोतल में जूस, दूध या कोई और ड्रिंक रखी गई हो तो उसे तुरंत धोना जरूरी है. ऐसा न करने पर बोतल में जल्दी बदबू आने लगती है और बैक्टीरिया भी बढ़ सकते हैं जो हेल्थ के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं.
ऐसे करें सफाई
बोतल साफ करने के लिए सबसे आसान तरीका है गर्म पानी और हल्के लिक्विड साबुन का इस्तेमाल करना. बोतल में गर्म पानी और थोड़ा सा साबुन डालकर बोतल ब्रश की मदद से अंदर तक अच्छी तरह साफ करें. इसके बाद साफ पानी से कई बार धो लें. इससे बोतल में जमा गंदगी आसानी से निकल जाती है.
बदबू को ऐसे भगाएं
अगर बोतल से बदबू आ रही हो तो बेकिंग सोडा बहुत काम आ सकता है. इसके लिए बोतल में एक चम्मच बेकिंग सोडा और गर्म पानी डालें. इसे कुछ देर के लिए बंद करके हिलाएं और फिर थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दें. बाद में बोतल को साफ पानी से धो लें. इससे बदबू काफी हद तक खत्म हो सकती है.
नींबू है असरदार
अगर आप प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल करते हैं तो नींबू का इस्तेमाल भी बोतल की महक दूर करने में मदद कर सकता है. बोतल में थोड़ा सा नींबू का रस और पानी डालकर कुछ समय के लिए छोड़ दें. इसके बाद बोतल को धो लें. इससे बोतल की बदबू दूर हो जाएगी.