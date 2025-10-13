Advertisement
गैस, पेट फूलना और जलन? डाइजेशन के लिए वरदान है ये सब्जी, इस नेचुरल दवा से करें इलाज

Best Vegetable for Digestion: खराब लाइफस्टाइल के कारण गैस की समस्या हो जाती है. इस खबर में हम आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में बताएंगे, जिसे डाइट में शामिल करने से गैस से छुटकारा पाया जा सकता है. 

 

Oct 13, 2025
Digestion: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खराब खानपान, तला-भुना खाना और बैठकर काम करने की आदत शरीर के लिए अनहेल्दी साबित हो सकती है. इससे पेट फूला हुआ लगना, डकार आना, पेट में जलन या भारपीन जैसी पेट से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती है. हालांकि डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव कर आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. इस खबर में हम आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में बताएंगे, जिसके सेवन से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. वो सब्जी है लौकी...

 

पेट के लिए लौकी के फायदे
लौकी, एक हल्की, पचने में आसान और ठंडी तासीर वाली सब्जी है, जो पेट की गैस को दूर करने में बेहद फायदेमंद मानी जाती है. विटामिन और मिनरल्स से भरपूर लौटी शरीर को हाइड्रेड रखने में भी मददगार है. ऐसे में इस खबर में हम आपको पेट की गैस को दूर करने के लिए लौकी के फायदों के बारे में बताएंगे. 

लौकी और हींग
हींग पेट की गैस निकालने में बेहद फायदेमंद होती है. ऐसे में जब इसे लौकी के साथ पकाया जाए, तो यह गैस के लिए नेचुरल दवा के बन सकती है. गैस की समस्या दूर करने के लिए लौकी की सब्जी को ऐसे बनाए. इसे बनाने के लिए लौकी की सब्जी को थोड़ा घी, हींग और जीरे के साथ लड़का लगाएं. इससे सब्जी टेस्टी भी बनेगी और इसे खाकर पेट को ठंडक भी मिलेगी.

 

लौकी का जूस
सुबह खाली पेट लौकी का जूस पीना भी आपके पेट के लिए फायदेमंद हो सकता है. लौकी का जूस पेट को साफ करता है और डाइजेशन सिस्टम को बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है. इसे बनाने के लिए ताजी लौकी को छीलकर उसका रस निकालें और रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास पिएं. आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा काला नमक और नींबू भी मिला सकते हैं. इसके सेवन से गैस, कब्ज और अपच से छुटकारा पाया जा सकता है. 

 

लौकी का रायता 
डाइट में लौकी का रायता शामिल करने से पेट को ठंडक मिलती है. ऐसे में गर्मी और पाचन की दिक्कतों में लौकी का रायता खाना भी बेहद फायदेमंद होता है. इसके लिए उबली लौकी को कद्दूकस करके दही में मिलाएं, इसके बाद ऊपर से भुना जीरा और काला नमक डालें. इससे पेट को ठंडक मिलती है और गैस की समस्या से राहत मिलती है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

