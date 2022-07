White Hair: इस हरी सब्जी और इसके छिलके से सफेद बाल होंगे काले, जानिए कैसे करें इस्तेमाल

Bottle Gourd To Get Rid Of White Hair: जब भी हम आईने के सामने होते हैं तो नजर अक्सर बालों पर चली जाती है. हर किसी की चाहत होती है कि उसके बाले काले, घने और मजबूत हों, लेकिन आजकल कम उम्र में ही बाल कमजोर और सफेद होने लगे हैं जिसके कारण युवाओं को लो कॉन्फिडेंस और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है. इस परेशानी से बचने के लिए एक सब्जी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है.

लौकी की मदद से बालों को करें काला

अगर आपके बाल 25 से 30 साल में ही सफेद होने लगें तो इन्हें हेयरडाई करने की गलती न करें क्योंकि केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स से अक्सर बाल रुखे और बेजान हो सकते हैं, इसके बजाए नेचुरल तरीका बेहतर और कारगर है. सिर पर फिर से डार्क हेयर पाने के लिए लौकी और इसका छिलका काफी काम आ सकता है.

लौकी का जूस

लौकी में विटामिन और कैल्शिमयम काफी मात्रा में पाया जाता है, अगर आप इसका जूस निकालकर पिएंगे तो इससे बॉडी डिटोक्सिफाई होगी और इसका इफेक्ट स्किन और बालों पर भी होता है. आप हफ्ते में 3 दिन लौकी का जूस पिएंगे तो धीरे-धीरे सभी सफेद बाल प्राकृतिक रूप से काले हो जाएंगे.

लौकी के छिलके

कई बार हम लौकी को पकाते वक्त इसके छिलके अलग कर लेते हैं, जिससे हम उनके फायदों से महरूम रह जाते हैं. आप इन छिलकों को पीसकर उसका रस निकाले लें. अब इस रस की मदद से सिर पर मालिश करें और फिर सूखने का इंतजार करें. आखिर में बालों को धो लें.

लौकी का तेल

बालों को काला करने के लिए आप लौकी की मदद से तेल तैयार कर लें, इसको बनाने के लिए आपको नारियल तेल की जरूरत होगी. सबसे पहले लौकी के छिलके को काटकर कुछ दिनों तक धूप में सुखाएं. अब एक बर्तन में कोकोनट ऑयल को गर्म करें और फिर लौकी के सूखे छिलकों को मिलाकर उबाल लें. ठंडा होने के बाद इसे शीशे की बोतल में स्टोर कर लें और रोजाना रात को सिर पर मालिश करें. अब सुबह उठकर बालों को धो लें, कुछ ही दिनों में इसका असर देखने को मिल जाएगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)