White Hair: छोटी सी उम्र में लगा सफेद बालों का रोग, इस एक सब्जी से हेयर फिर से होंगे डार्क

Bottle Gourd To Get Rid Of White Hair: कुछ दशक पहले तक बालों का सफेद होना बढ़ती उम्र की निशानी मानी जाती थी, लेकिन आजकल 20 से 25 की छोटी उम्र में भी लोगों के बाल पकने लगे हैं जो चिंता का विषय बनते जा रहा है. यंग एज ग्रुप के लोग इस परेशानी से निजात पाने के लिए काफी जद्दोजहद करते हैं, लेकिन उन्हें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता. आखिर ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है?

बालों को काला करने के लिए लौकी का ऐसे करें यूज

बालों को काला करने के लिए बाजार में मिलने वाले केमिकल हेयरडाई का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसा करने से बाल रफ हो सकते हैं, यानी फायदे की जगह नुकसान की संभावना ज्यादा होती है. ऐसे में बेहतर है कि आप नेचुरल और आयुर्वेदिक तरीके अपनाएं. इसके लिए लौकी (Bottle Gourd) का इस्तेमाल काफी कारगर माना जाता है, आइए जानते हैं कि डार्क हेयर पाने के लिए इसका यूज कैसे करें.

1. लौकी का तेल लगाएं

अगर कम उम्र में आपके बाल पकने लगे हैं तो इसके लिए लौकी का तेल घर ही में तैयार कर लें. इसके लिए आपको नारियल तेल (Coconut Oil) की जरूरत होगी.

सबसे पहले लौके को छिलके समेत काटें और फिर तकरीबन एक हफ्ते के लिए इसे धूप में सुखा लें

अब एक पैन में तकरीबन 250 ग्राम नारियल का तेल लें और इसे गर्म कर लें.

फिर इस गर्म तेल में लौकी के सूखे टुकड़ों को डालकर उबाल लें

करीब 15 से 20 मिनट पकाने के बाद तेल को गैस से उतारें और इसके ठंडे होने का इंतजार करें

इस तेल को आप सोने से पहले बालों पर मालिश करते हुए लगा लें और सुबह को धो लें.

इस तरीके को अगर आप रेगुलर अपनाएंगे तो कुछ ही वक्त में आपके सफेद बाल काले हो जाएंगे

2. लौकी का जूस पिएं

लौकी में वॉटर कंटेंट काफी ज्यादा होता है और इसमें कैल्शियम और विटामिंस पाए जाते हैं. ये हमारे शरीर को डिटोक्सिफाई करता है जिससे सेहत को काफी फायदा पहुंचता है. आप अगर लौकी का जूस तैयार कर लेंगे तो ये न सिर्फ शरीर को ठंडक देगा बल्कि इससे सफेद बाल फिर से काले होने लगते हैं. इसलिए लौकी के जूस का सेवन रोजाना करें.



3. लौकी के छिलके का करें यूज

लौकी के सिर्फ छिलके भी यूज किए जाएं तो ये आपके बालों को काफी फायदे पहुंचेंगे. इसके लिए सबसे पहले लौके के छिलके को अलग कर लें और फिर निचोड़कर उसका रस निकाल लें. अब इस को सिर पर लगाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें और फिर साफ पानी से धो ले. आपके बाल न सिर्फ काले होंगे बल्कि टूटने से भी बच जाएंगे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)