Brain Damaging Habits: सावधान! कुछ ऐसी आदतें जो आपके दिमाग को कर सकती हैं डैमेज

Daily Habits That Can Damage Your Brain: किसी भी बुक, ब्लॉग या टीवी में सब जगह आपके शरीर की सेहत (Body Health) की बात होती है. लेकिन कोई भी दिमाग की हेल्थ की बात ही नहीं करता. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आपका दिमाग बहुत प्रेशर (Pressure) झेलता है. ऐसे में अपनी आदतों से ब्रेन डैमेज (Brain Damage) होने की संभावना को मत बढ़ने दीजिए.

नींद की कमी

अच्छी नींद नहीं लेने से आपका शरीर जरूर थका हुआ महसूस करता है लेकिन इससे कहीं ज्यादा असर आपके दिमाग के मकैनिज्म (Mechanism Of Mind) पर पड़ता है. बार-बार नींद ना पूरी होने से आपके दिमाग के साथ-साथ मेमोरी (Memory) पर भी काफी गहरा असर पड़ सकता है.

ये भी पढें: Drinks For Heat Wave: गर्मी से बचने के लिए ट्राई करें ये ड्रिंक्स, तुरंत मिलेगी राहत

ज्यादा नमक का सेवन

ज्यादा नमक (Salt) हाई ब्लड प्रेशर का कारण हो सकता है. जिसकी वजह से स्ट्रोक (Stroke) होने का खतरा बढ़ जाता है. स्ट्रोक होने की संभावना का मतलब है ब्रेन डैमेज के ज्यादा चांसेस. इसके अलावा आपको ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) से भी बचने की कोशिश करनी चाहिए. कानों में जरूरत से ज्यादा शोर पहुंचने से भी आपके दिमाग पर गहरा असर पड़ सकता है.

ये भी पढें: क्या उम्र के हिसाब से सही है आपका ब्लड शुगर लेवल? ऐसे करें डायबिटीज कंट्रोल

अकेलेपन का शिकार

आपके पास कोई ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपनी सारी परेशानियां शेयर कर सकें. अपने अंदर कई सारी चीजें रखने से आपको स्ट्रेस (Stress) हो सकता है. अगर आप अपना स्ट्रेस किसी को बताकर रिलीज कर सकते हैं तो इससे आपका दिमाग भी शांत और रिलैक्स (Relax) रह सकेगा.

LIVE TV