Healthy Brain: इन बुरी आदतों से ब्रेन होगा कमजोर, तेज दिमाग के लिए खाएं 8 चीजें

How Can I Improve My Brain Health: हमारे पूरे शरीर का कंट्रोल दिमाग से ही होता है. जब दिमाग कमजोर होने लगता है, तो आप किसी भी काम को करने में परेशानी का सामना करते हैं. ब्रेन में कमजोरी आने के पीछे खुद की ही कुछ आदतें होती हैं, जो धीरे-धीरे मष्तिष्क को खोखला बनाकर स्लो कर देती हैं. आइए जानते हैं कि हेल्दी ब्रेन के लिए क्या-क्या करना चाहिए.

दिमाग को तेज बनाती हैं ये 8 चीजें

-डार्क चॉकेलट

-ग्रीन टी

-ब्रोकली

-अखरोट

-बादाम

-बेरी

-अनार

-कद्दू के बीज

इन बुरी आदतों से ब्रेन होगा कमजोर

कुछ बुरी आदतों और अन्हेल्दी लाइफस्टाइल से हमारा दिमाग कमजोर पड़ने लगता है, अगर ब्रेन के साथ कुछ बुरा हुआ तो इसका असर पूरे शरीर पर पड़ने लगेगा. यही वजह कि इन आदतों से आज ही तौबा कर लेनी चाहिए.

1. ज्यादा मीठा खाना

हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि जब इंसान ज्यादा मीठा खाने लगता है, तो उसकी कॉग्नीटिव स्किल कम होने लगती है. इसके साथ ही वह खुद को काबू में नहीं रख पाता है और याददाश्त भी बुरी तरह प्रभावित होती है.

2. गुस्सा करने की आदत

जिन लोगों को छोटी बातों पर भी गुस्सा करने की आदत होती है, उनका दिमाग धीरे-धीरे काम करना बंद कर देता है. जब आप आग बबूला होते हैं, तो आपकी नसों पर दबाव पड़ता है, जो उन्हें कमजोर बनाता है. इसके कारण दिमाग की ताकत कम होने लगती है.

3. नाश्ता स्किप करना

अगर आपको भी सुबह का नाश्ता स्किप करने की आदत है, तो आपका दिमाग भी ठप पड़ सकता है. क्योंकि, ऐसा करने से शरीर व दिमाग को दिनभर के लिए जरूरी पोषण नहीं मिलता है और वो थकावट महसूस करते हैं. ये आदत दिमाग के साथ शरीर को भी अस्वस्थ बनाती है.

4. नींद की कमी

जो लोग रोजाना 7 से 8 घंटे नींद नहीं ले पाते, उनका दिमाग रिलैक्स नहीं रहता और थकावट के कारण दिमाग पूरी तरह काम नहीं कर पाता है. वहीं, मुंह ढककर सोने की आदत भी शरीर में ऑक्सीजन की कमी पैदा करती है. जिससे दिमागी कोशिकाएं कमजोर होने लगती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)