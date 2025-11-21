Advertisement
रात को दिखते हैं ब्रेन ट्यूमर के लक्षण, अनदेखी पड़ सकती है भारी!

ब्रेन ट्यूमर आज के समय में बेहद गंभीर बीमारी है. अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो मरीज की जान भी जा सकती हैं. ब्रेन ट्यूमर होने पर पहले रात को सोते समय कुछ लक्षण दिखते हैं जिसे नजरअंदाज ना करें. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 21, 2025, 09:45 PM IST
ब्रेन ट्यूमर बेहद गंभीर बीमारी है. इलाज में देरी होने से ब्रेन ट्यूमर की वजह से मरीज की मौत भी हो सकती है. ब्रेन ट्यूमर होने पर रात के समय कुछ लक्षण नजर आते हैं. इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें, अनदेखी भारी पड़ सकती है. 

ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है
जब दिमाग में कोशिकाएं अचानक बढ़ने लगती है इसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं.  माइल्ड ट्यूम पर कैंसर नहीं होता है,ट्यूमर धीरे-धीरे बढ़ता है. वहीं सीरियस ट्यूमर तेजी से बढ़ता है और जानलेवा भी हो सकता है. 

रात को दौरे आना 
रात के समय सोते हुए अचानक दौरे आना ब्रेन ट्यूमर का लक्षण है. दौरे को हल्के में ना लें ये बेहद गंभीर हो सकता है. दौरे की वजह से बेहोशी की समस्या भी हो सकती है. दौरे होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं. 

रात को उल्टी आना 
रात के समय सोते हुए उल्टी आना भी ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो सकता है. सुबह उठते ही उल्टी आना भी ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो सकता है. तेज सिरदर्द के साथ उल्टी आना भी ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकात है. दरअसल ट्यूमर की वजह से दिमाग पर प्रेशर पड़ता है तो उल्टी की समस्या हो सकती है. 

बार-बार नींद टूंटना 
ब्रेन में ट्यूमर होने पर नींद से जुड़ी दिक्कत की समस्या हो सकती है. रात को बार-बार नींद टूटने की समस्या होना,  वहीं कुछ लोगों को ज्यादा नींद आ सकती है, दिनभर सुस्ती महसूस होना ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है. अगर बिना किसी वजह से नींद खराब होती है तो यह ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो सकता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.  

पेट में कैंसर होने पर दिखते हैं ये संकेत, इन लक्षणों की ना करें अनदेखी!

 

