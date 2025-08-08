"कूल्हे बढ़ाने की चाहत ने मेरी बेटी की तकरीबन जान ही ले ली थी" जानिए क्यों BBL प्रॉसेस है रिस्की
Advertisement
trendingNow12872027
Hindi Newsलाइफस्टाइल

"कूल्हे बढ़ाने की चाहत ने मेरी बेटी की तकरीबन जान ही ले ली थी" जानिए क्यों BBL प्रॉसेस है रिस्की

ब्राजीलियन बट लिफ्ट का क्रेज यंग वीमेन के बीच लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके खतरे भी कम नहीं है, खासकर अगर आपने प्रोसीजर किसी अनक्वालिफाइड प्रोफेशनल्स से कराया है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 08, 2025, 11:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

"कूल्हे बढ़ाने की चाहत ने मेरी बेटी की तकरीबन जान ही ले ली थी" जानिए क्यों BBL प्रॉसेस है रिस्की

Brazilian Butt Lift Procedure Risk: अक्टूबर 2023 में, इंग्लैंड के एसेक्स की लुईस मोलर (Louise Moller) ने एक ब्राजीलियन बट लिफ्ट (BBL) प्रोसीजर करवाया, जिसमें एक नॉन-मेडिकल प्रैक्टिशनर ने इंजेक्शन लगाए गए थे. 4 दिनों के भीतर, उन्हें गंभीर सूजन आ गई, वो चल नहीं पा रही थीं, और उन्हें सेप्सिस (Sepsis) नामक एक जानलेवा कंडीशन का पता चला. सर्जन्स ने उनसे कहा कि उनकी जान बचाने के लिए उन्हें अपना पैर काटना पड़ सकता है.

पैर काटना पड़ सकता था
'द सन' की रिपोर्ट के मुताबिक इंफेक्शन लुईस मोलर के पैर में तेजी से फैल रहा था, जिससे उनके तकरीबन पूरे बाएं कूल्हे से डेड सेल्स को हटाने के लिए इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी. लुईस की मां, जेनेट टेलर (Janet Taylor) ने इस दर्द को बयां करते हुए कहा कि उनकी बेटी प्रोसीजर के दौरान "दर्द से चिल्लाई" थी और बाद में मौत या पैर अलग होने की संभावना के बारे में जानकर बेहद परेशान हो गई थी. 

हरकत में आई यूके सरकार
ये मामला अनक्वालिफाइल लोगों के द्वारा किए गए BBL के खतरों को बयां करता है. ऐसी बढ़ती घटनाओं के जवाब में, यूके सरकार (UK Government) ने कॉस्मेटिक प्रोसीजर पर नियमों को कड़ा करने के प्लान की ऐलान किया है. इसके प्रपोजल के तहत इन बातों को मानना होगा. 

1. सिर्फ क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को ही रिस्क भरी गैर-सर्जिकल प्रक्रियाओं, जिनमें गैर-सर्जिकल BBL, डर्मल फिलर्स और बोटॉक्स शामिल हैं, को करने की इजाजत होगी.

2. क्लिनिक्स को चलाने के लिए सख्त लाइसेंसिंग की जरूरत होगी.

3. एज रिस्ट्रिक्शन 18 साल से कम उम्र के लोगों को सोशल मीडिया पर प्रमोटेड खतरनाक ब्यूटी ट्रेंड से बचाएंगे.

 

यह भी पढ़ें- कूल्हे बढ़ाने के चक्कर में महिला ने कराया इलाज, हो गई मौत, जानिए क्या ये 'जानलेवा' Liquid BBL प्रॉसेस?

क्यों है खतरे की बात?
ये उपाय कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के कुछ हिस्सों की "वाइल्ड वेस्ट" नेचर को लेकर बढ़ती चिंता के बीच आए हैं, जिसमें कुछ मरीज खराब स्टैंडर्ड के कारण "डिसेबल्ड" या यहां तक कि मौत के शिकार हो गए हैं. खराब BBL से होने वाले कॉम्पलिकेशन में इंफेक्शन, फोड़ा, नेक्रोसिस (टिशू का मरना), सेल्युलाइटिस, फिलर का माइग्रेशन, गांठें और सेप्सिस शामिल हैं.

हो चुकी हैं कई मौतें
ब्रिटेन की हेल्थ मिनिस्टर कैरिन स्मिथ (Karin Smyth) ने कहा कि सरकार की कोशिश मरीजों की हिफाजत करना, रेप्युटेड डॉक्टर्स का सपोर्ट करना, खतरनाक ऑपरेटरों को खत्म करना और खराब काम को ठीक करने से जुड़े एनएचएस की लागत को कम करना है. कैपेन ग्रुप 'सेव फेस' के डायरेक्टर एश्टन कॉलिन्स (Ashton Collins) ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने 2023 में चेतावनी दी थी कि सख्त नियमों के बिना, मौतें को रोकना मुश्किल था, जो दुखद रूप से पिछले साल हुई थीं.

 

ब्राजीलियन बट लिफ्ट क्या है?

BBL असल में कूल्हे का साइज बढ़ाने वाला प्रोसीजर है जिसका मकसद बट को एक बड़ा, गोल और उठा हुआ रूप देना है. कुछ खास तरीकों से किया जा सकता है, जैसे-

1. शरीर के दूसरे एरिया से फैट को ट्रांसफर करना (ट्रेडिशनल सर्जिकल BBL).

2. डर्मल फिलर्स का इंजेक्शन (गैर-सर्जिकल या "लिक्विड" BBL).

3. सिलिकॉन-भरे इम्प्लांट डालना.

खतरों को हल्के में न लें
जबकि BBL वर्ल्ड लेवल पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में से एक है, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन्स (BAAPS) द्वारा इसे सबसे खतरनाक भी माना जाता है, जिसमें हर 4,000 सर्जरी में एक से ज्यादा मौत होती है.

विदेश भी जाते हैं लोग
कई मरीज कम लागत के कारण विदेश यात्रा करते हैं, खास तौर से तुर्की जैसे देशों में, या फिर यूके में बिना लाइसेंस वाले डॉक्टर्स की तलाश करते हैं. हालांकि, इन ऑप्शंस में अक्सर बड़े जोखिम का पता चलता है. मशहूर सेलेब्रिटीज और सोशल मीडिया ट्रेंड भी इस प्रोसीजर की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह हैं, जिससे रिस्क के बावजूद कुछ ब्यूटी आइ़डियल्स के जैसा होने का दबाव बनता है.

 

साइकोलॉजिकल फैक्टर्स
क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. अनु सयाल-बेनेट (Dr. Anu Sayal-Bennett) ने समझाया कि हालांकि बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन सोशल और मीडिया प्रेशर अभी भी महिलाओं और पुरुषों को खास प्रोफेशनल रिस्ट्रिक्शंस की तरफ धकेलते हैं. सस्ते विदेशी प्रोसीजर्स का अक्सर अट्रेक्टिव एडवरटाइजमेंट के साथ मार्केटिंग की जाती है और हॉलीडे पैकेजेज के साथ बंडल किया जाता है, जिससे सेफ्टी कंसर्न के बावजूद वो आकर्षक लगते हैं.

सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर को ही चुनें
लुईस मोलर का तकरीबन जानलेवा एक्सपीरिएंस कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में सख्त रेगुलेशन की तुरंत जरूरत को बयां करता है. यूके सरकार की प्रस्तावित लाइसेंसिंग प्रणाली, व्यावसायिक प्रतिबंध और एज लिमिट का मकसद पब्लिक हेल्थ की हिफाजत करना, मरीज की सेफ्टी को एनश्योर करना और खतरनाक प्रोसीजर्स को करने वाले अनक्वॉलिफाइट "कॉस्मेटिक काउबॉय" के राइज पर लगाम लगाना है. इस बीच, एक्सपर्ट इंफॉर्म्ड फैसले लेने, रिस्क के बारे में अवेरसनेस और अनरेगुलेटेड, सस्ते ऑप्शन के क्वालिफाइड डॉक्टर को चुनने के चुनने पर जोर देते हैं - चाहे यूके में हो या विदेश में.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda शारिक़ुल होदा

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

BBLlegSepsis

Trending news

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में नया अपडेट, कोर्ट ने खारिज की क्रिश्चियन मिशेल की याचिका
Agusta Westland Helicopter
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में नया अपडेट, कोर्ट ने खारिज की क्रिश्चियन मिशेल की याचिका
एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
Maharashtra
एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड, दवाइयां... आतंकी ठिकाने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्या मिला?
Jammu-Kashmir Police
पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड, दवाइयां... आतंकी ठिकाने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्या मिला?
'किसने उन्हें NRC का पालन करने के लिए कहा है...', ममता के बयान पर हिमंता का पलटवार
NRC
'किसने उन्हें NRC का पालन करने के लिए कहा है...', ममता के बयान पर हिमंता का पलटवार
शिवाजी महाराज के 'बाघ नख' की पूरी कहानी, जिस से RSS चीफ मोहन भागवत भी हो गए अचंभित
Chhatrapati Shivaji Maharaj
शिवाजी महाराज के 'बाघ नख' की पूरी कहानी, जिस से RSS चीफ मोहन भागवत भी हो गए अचंभित
8 अगस्त 1942 को ऐसा क्या हुआ था? हिल गई अंग्रेजों की नींव;5 साल बाद छोड़ना पड़ा भारत
Aaj ka itihas
8 अगस्त 1942 को ऐसा क्या हुआ था? हिल गई अंग्रेजों की नींव;5 साल बाद छोड़ना पड़ा भारत
Aaj Ki Taza Khabar Live: ट्रंप टैरिफ पर कैबिनेट मीटिंग में होगी चर्चा, अमित शाह सीतामढ़ी में करेंगे सीता मंदिर का उद्घाटन
hindi news
Aaj Ki Taza Khabar Live: ट्रंप टैरिफ पर कैबिनेट मीटिंग में होगी चर्चा, अमित शाह सीतामढ़ी में करेंगे सीता मंदिर का उद्घाटन
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मचाएगी तांडव, इन जगहों पर दिखेगा बरसात का रौद्र रूप
Weather
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मचाएगी तांडव, इन जगहों पर दिखेगा बरसात का रौद्र रूप
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
mumbai
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
video
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
;