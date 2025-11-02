Advertisement
Breakfast food List: दिनभर एनर्जी चाहिए तो नाश्ते में खाएं ये 5 फूड, बीमारियां रहेंगी दूर, तुरंत मिलती है ताकत

Breakfast food List: सुबह का नाश्ता ही यह तय करता है कि आपका शरीर पूरे दिन किस तरह से काम करेगा. उसमें कितनी एनर्जी होगी. वो कितनी देर तक मेहतन कर सकता है. इसलिए एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि नाश्ता दबा के करें. हेल्दी चीजें खाएं. इससे आपको कई फायदे मिलते हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 02, 2025, 12:47 PM IST
Breakfast food List: अगर आप भी सुबह-सुबह उठकर तली-भुनी चीजें खाते हैं तो सावधान हो जाएं. ये गलती सेहत पर भारी पड़ सकती है. शरीर को दिनभर ऊर्चा देने के लिए आफको ब्रेकफास्ट में उन फूड को शामिल करना चाहिए, जो ना सिर्फ आपको बीमारियों से बचाते हैं बल्कि दिनभर की ताकत देते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह का नाश्ता सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, यह आपके पूरे दिन की एनर्जी, मूड और एक्टिवनेस को प्रभावित करता है. अगर नाश्ता स्वादिष्ट और पौष्टिक हो, तो शरीर ताजगी से भर जाता है और मन भी पॉजिटिव महसूस करता है..

सुबह का नाश्ता क्यों जरूरी है?.

दरअसल, जब हम रात को सोते हैं, तो कई घंटों तक शरीर को कुछ नहीं मिलता. सुबह उठते ही बॉडी को एनर्जी, मिनरल्स और पानी की जरूरत होती है. अगर इस समय सही नाश्ता किया जाए तो दिमाग तेजी से काम करता है. शरीर में थकान कम होती है. मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है. दिनभर भूख कंट्रोल रहती है..

1. ओट्स- नाश्ते में ओट्स का सेवन आपको बढ़िया एनर्जी देता है. इसके सेवन से वजन नहीं बढ़ता, क्योंकि यह फाइबर का रिच सोर्स है, जो आपके पाचन को बढ़िया रखता है. इसे आप फल, दूध या ड्राई फ्रूट्स मिलाकर खा सकते हैं..

2. स्प्राउट्स- नाश्ते में मूंग, चना या मसूर स्प्राउट्स खाएं. इनमें प्रोटीन और विटामिन भरपूर होता है. आप चाहें तो इसमें नींबू, टमाटर और प्याज भी मिला लें. ऐसा करने से आपको स्वाद और पोषण का बेहतरीन कॉम्बो मिलेगा. ये इम्युनिटी बूस्ट करने के साथ शरीर को दिनभर की ताकत देगा..

3. फल- नाश्ते में फल खाना बेहद जरूरी है. आप केला, सेब, पपीता और संतरे को एड कर सकते हैं. इनके सेवन से दिन की शुरुआत करें तो एनर्जी भरपूर रहेगी. क्योंकि फलों में नेचुरल शुगर होती है, जो शरीर को एनर्जेटिक बनाए रख सकती है..

4. बादाम खाएं- अगर आप सुबह-सुबह भीगे हुए बादाम खाते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है. बादाम में जरूरी विटामिन और मिनरल्स होते हैं. सलाह दी जाती है कि सुबह-सुबह 5 से 10 बादाम खाएं..

5. केला- सबसे अच्छा होगा कि आप नाश्ते में कम से कम एक केला एड करें. इस बॉडी को तुरंत ऊर्जा देगा. पाचन सुधारेगा. दिल का खास ख्याल रखेगा. केले मेंपोटैशियम और फाइबर होता है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और कब्ज से राहत दिलाने में मदद करता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

