ब्रेस्ट ना होने के बावजूद पुरुषों को क्यों होता है कैंसर, डॉक्टर ने बताया मेंस में क्यों बढ़ रहा स्तन Cancer का रिस्क

ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे बड़ा कैंसर है. क्या आप जानते हैं पुरुषों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर के मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं. दरअसल महिलाओं की तरह पुरुषों में भी ब्रेस्ट टिशू होते हैं जहां पर कैंसर के टिशू ग्रो कर सकते हैं. पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर के मामले बहुत ही कम देखने को मिलते हैं. ऐसे में अक्सर लोग ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों को अनदेखा कर देते हैं. ब्रेस्ट ना होने के बावजूद पुरुषों को क्यों होता है कैंसर, आइए अपोलो अथीना महिला कैंसर सेंटर के गाइने-ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी के प्रिंसिपल लीड डॉ रुपिंदर सेखोन से जानते हैं मेंस में क्यों बढ़ रहा स्तन Cancer का रिस्क

पुरुषों को हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर

पुरुषों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकात है. पुरुषों में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर बेहद दुर्लभ है. पुरुषों में कैंसर के मामले 1 से 2 प्रतिशत ही देखने को मिलते हैं. पुरुषों में ब्रेस्ट टिशू महिलाओं जैसे नहीं होते हैं लेकिन उनके पास ब्रेस्ट डक्ट्रस होते हैं जिसमें कैंसर होने का रिस्क होता है.

ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण

पुरुषों में महिलाओं के समान ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण दिखाई देते हैं. लेकिन बार लोग निप्पल के आसपास बनने वाली गांठ को नजरअंदाज कर देते हैं. लोगों को स्टेज 3 में कैंसर के बारे में पता चलता है.

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आर्मपिट में गांठ

आर्मपिट में गांठ की समस्या को नजरअंदाज ना करें, यह कैंसर का संकेत हो सकता है.

चेस्ट के आसपास की स्किन ऑरेंज या पीली नजर आना

चेस्ट और निप्पल के आस पास लाल, पपड़ीदार स्किन और परतदार स्किन भी पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है.

चेस्ट और अंडरआर्म में दर्द या रेडनेस भी ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है.

निप्पल से खून डिस्चार्ज होना भी ब्रेस्ट कैंसर का संकेत हो सकता है.

अंदर धंसा हुआ निप्पल भी ब्रेस्ट कैंसर का बड़ा संकेत हो सकता है.

पुरुषों में क्यों होता है ब्रेस्ट कैंसर

खराब लाइफस्टाइल की वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. फिजिकल एक्टिविटी ना करना, ज्यादा देर तक एक ही जगह पर बैठे रहना और मोटापा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा सकता है.

जैविक और अनुवांशिक कारण

परिवार की महिलाओं मां, दादी को ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर हुआ हो, तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है.

शराब और तंबाकू का सेवन

ज्यादा मात्रा में शराब और तंबाकू का सेवन करने हार्मोनल इंबैलेंस हो जाते हैं , जिस वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.