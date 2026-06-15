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10 में से 9 महिला को नहीं पता ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फैक्टर, इस रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा

हर साल लांखों महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से अपनी जान गवां देती हैं. पिछले कुछ सालों में ब्रेस्ट कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. Cambridge University की रिसर्च में सामने आया है कि अधिकतर महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर के बारे में ही नहीं पता है.

Written ByShilpa
Published: Jun 15, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:16 PM IST
10 में से 9 महिला को नहीं पता ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फैक्टर, इस रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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