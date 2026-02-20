हल्दी फंक्शन में दिखना है सबसे खास, तो ट्राई करें ये ज्वेलरी डिजाइन

हल्दी फंक्शन में खूबसूरत दिखने के लिए लाइट और आरामदायक ज्वेलरी का चयन करना चाहिए. फूलों वाली ज्वेलरी लाइट होती है जिसे दुल्हन किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हैं.
हल्दी की रस्म शादी से पहले बहुत ही खास होती है. हल्दी फंक्शन में लड़कियां पीले रंग के कपड़े पहनती हैं इस दौरान वह लाइट ज्वेलरी पहनती हैं. हल्की फूलों की ज्वेलरी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, ये ज्वेलरी बेहद प्यारी लगती है. आइए देखते हैं फूलों की ज्वेलरी के लेटेस्ट डिजाइन.
फूलों की ज्वेलरी
हल्दी फंक्शन में खूबसूरत लुक के लिए आप फूलों की ज्वेलरी कैरी कर सकते हैं. आर्टिफिशियल फूलों की ज्वेलरी आपको खूबसूरत लुक देंगे. आप पीले, सफेद और पिंक कलर के फूलों की ज्वेलरी को येलो कलर के आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हैं.
गोटा पट्टी ज्वेलरी
दुल्हन खूबसूरत लुक के लिए गोटा पट्टी ज्वेलरी कैरी कर सकते हैं. ट्रेडिशनल लुक के लिए आप गोटा पट्टी ज्वेलरी कैरी कर सकते हैं. इस ज्वेलरी को आप किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हैं.
कौडी शैल ज्वेलरी
इन दिनों कौडी शैल की ज्वेलरी काफी ट्रेंड में है. महिलाएं ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ कौडी शैल की ज्वेलरी कैरी कर सकते हैं. इस ज्वेलरी को आप आसानी से मार्केट से खरीद सकते हैं.
रियल फूलों की ज्वेलरी
आप खूबसूरत लुक के लिए रियल फूलों की ज्वेलरी कैरी कर सकते हैं. रियल फूलों की ज्वेलरी बेहद खूबसूरत लगती हैं. लेकिन रियल फूलों की ज्वलेरी थोड़ी महंगी पड़ती है. इस इस ज्वेलरी में आपको स्टनिंग लुक मिलेगा.