पार्लर में नहीं! आयुर्वेदिक तरीकों से करें स्किन केयर, ग्लो के साथ लंबे समय तक हेल्दी रहेगी त्वचा

Skin Care: हर दुल्हन चाहती है कि उसकी स्किन शादी के दिन सबसे ज्यादा सुंदर दिखे. ऐसे में शादी से पहले महिलाएं पार्लर के चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं. लोग महंगे और केमिकल वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाने लगते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि शादी के बाद स्किन बिल्कुल डाल हो जाती है. ऐसे में बेहतर है कि शादी में चमकदार स्किन पाने के लिए महंगे केमिकल वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बजाय आप आयुर्वेदिक और नेचुरल उपायों का इस्तेमाल करें. इससे स्किन दमकती भी रहेगी और लंबे समय तक हेल्दी भी रहेगी. इस खबर में हम आपको ऐसे ही असरदार आयुर्वेदिक फेस पैक के बारे में बताएंगे, जो आप अपने घर पर ही आसानी से बना सकती हैं.



हल्दी और बेसन का फेस पैक

नेचुरल तरीके से चमकती स्किन पाने के लिए हल्दी और बेसन के फेस पैक का इस्तेमाल किया जा सकता है. हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, जो स्किन को साफ और निखरा बनाने में आपकी मदद करता है. वहीं बेसन स्किन को एक्सफोलिएट करता है, जिससे डेड स्किन हटाता है. इसका फेस पैक बनाने के लिए 1 चम्मच बेसन, ½ चम्मच हल्दी, 1 चम्मच दही या गुलाब जल को मिलाकर पेस्ट बना लें, इसे चेहरे पर 15 से 20 मिनट तक लगा कर छोड़ दें. इसके बाद हल्के हाथों से मसाज करते हुए धो लें. हफ्ते में 2 बार ये फेस पैक लगाने से आपको फायदा हो सकता है.

चंदन और गुलाब जल

चंदन और गुलाब जल की मदद से भी चेहरे पर ग्लो पाया जा सकता है. दरअसल चंदन पाउडर स्किन को ठंडक देता है और दाग-धब्बों को दूर करने में आपकी मदद करता है. वहीं गुलाब जल स्किन को हाइड्रेट रखता है. ऐसे में इसका पेस्ट बनाने के लिए 1 चम्मच चंदर पाउडर, 1-2 चम्मच गुलाब जल को मिलाकर पेस्ट बना लें. इसके बाद इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर लगाएं और 15 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें. यह पैक ऑयली और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है.

एलोवेरा और शहद फेस पैक

एलोवेरा जेल स्किन को मॉइश्चराइज करता है और शहद स्किन को मुलायम और चमकदार बनाने में आपकी मदद करता है. इसका पेस्ट बनाने के लिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच शहद मिलाकर फेस पैक बना लें. आप इसे हफ्ते में 3 बार लगाने से स्किन में जबरदस्त ग्लो आता है और डलनेस दूर होती है.

नीम और तुलसी फेस पैक

अगर आपकी स्किन में पिंपल्स हैं, तो आपके लिए नीम और तुलसी भी बेहद फायदेमंद हो सकता है. मुंहासे और रैशेज से छुटकारा पाने के लिए ये पैक बहुत असरदार है. नीम और तुलसी दोनों में ही एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं. ऐसे में नीम और तुलसी से फेस पैक बनाएं, नीम और तुलसी की पत्तियां पीसकर पेस्ट बना लें. इसमें थोड़ा शहद मिलाएं. अब इस पेस्ट को चेहरे पर 15 मिनट लगाकर धो लें. ये पैक स्किन को साफ करता है.

