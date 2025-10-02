Advertisement
trendingNow12945391
Hindi Newsलाइफस्टाइल

पार्लर में नहीं! आयुर्वेदिक तरीकों से करें स्किन केयर, ग्लो के साथ लंबे समय तक हेल्दी रहेगी त्वचा

Bride Skin Care Routine: अपनी शादी पर सुंदर दिखना हर महिला चाहती हैं. ऐसे में शादी के 1 से  महीने पहले से ही स्किन केयर पर खास ध्यान देना चाहिए. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आप शादी से पहले आप आयुर्वेदिक तरीकों से कैसे ग्लो पा सकते हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 02, 2025, 08:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पार्लर में नहीं! आयुर्वेदिक तरीकों से करें स्किन केयर, ग्लो के साथ लंबे समय तक हेल्दी रहेगी त्वचा

Skin Care: हर दुल्हन चाहती है कि उसकी स्किन शादी के दिन सबसे ज्यादा सुंदर दिखे. ऐसे में शादी से पहले महिलाएं पार्लर के चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं. लोग महंगे और केमिकल वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाने लगते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि शादी के बाद स्किन बिल्कुल डाल हो जाती है. ऐसे में बेहतर है कि शादी में चमकदार स्किन पाने के लिए महंगे केमिकल वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बजाय आप आयुर्वेदिक और नेचुरल उपायों का इस्तेमाल करें. इससे स्किन दमकती भी रहेगी और लंबे समय तक हेल्दी भी रहेगी. इस खबर में हम आपको ऐसे ही असरदार आयुर्वेदिक फेस पैक के बारे में बताएंगे, जो आप अपने घर पर ही आसानी से बना सकती हैं.

 
हल्दी और बेसन का फेस पैक
नेचुरल तरीके से चमकती स्किन पाने के लिए हल्दी और बेसन के फेस पैक का इस्तेमाल किया जा सकता है. हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, जो स्किन को साफ और निखरा बनाने में आपकी मदद करता है. वहीं बेसन स्किन को एक्सफोलिएट करता है, जिससे डेड स्किन हटाता है. इसका फेस पैक बनाने के लिए 1 चम्मच बेसन, ½ चम्मच हल्दी, 1 चम्मच दही या गुलाब जल को मिलाकर पेस्ट बना लें, इसे चेहरे पर 15 से 20 मिनट तक लगा कर छोड़ दें. इसके बाद हल्के हाथों से मसाज करते हुए धो लें. हफ्ते में 2 बार ये फेस पैक लगाने से आपको फायदा हो सकता है.

 

Add Zee News as a Preferred Source

चंदन और गुलाब जल
चंदन और गुलाब जल की मदद से भी चेहरे पर ग्लो पाया जा सकता है. दरअसल चंदन पाउडर स्किन को ठंडक देता है और दाग-धब्बों को दूर करने में आपकी मदद करता है. वहीं गुलाब जल स्किन को हाइड्रेट रखता है. ऐसे में इसका पेस्ट बनाने के लिए 1 चम्मच चंदर पाउडर, 1-2 चम्मच गुलाब जल को मिलाकर पेस्ट बना लें. इसके बाद इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर लगाएं और 15 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें. यह पैक ऑयली और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है. 

 

एलोवेरा और शहद फेस पैक
एलोवेरा जेल स्किन को मॉइश्चराइज करता है और शहद स्किन को मुलायम और चमकदार बनाने में आपकी मदद करता है. इसका पेस्ट बनाने के लिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच शहद मिलाकर फेस पैक बना लें. आप इसे हफ्ते में 3 बार लगाने से स्किन में जबरदस्त ग्लो आता है और डलनेस दूर होती है. 

 

नीम और तुलसी फेस पैक
अगर आपकी स्किन में पिंपल्स हैं, तो आपके लिए नीम और तुलसी भी बेहद फायदेमंद हो सकता है. मुंहासे और रैशेज से छुटकारा पाने के लिए ये पैक बहुत असरदार है. नीम और तुलसी दोनों में ही एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं. ऐसे में नीम और तुलसी से फेस पैक बनाएं, नीम और तुलसी की पत्तियां पीसकर पेस्ट बना लें. इसमें थोड़ा शहद मिलाएं. अब इस पेस्ट को चेहरे पर 15 मिनट लगाकर धो लें. ये पैक स्किन को साफ करता है.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

skin carebride skin care routine

Trending news

पिघल रही भारत-चीन रिश्तों पर जमी बर्फ, 5 साल बाद इसी महीने उड़ेगी डायरेक्ट फ्लाइट
india
पिघल रही भारत-चीन रिश्तों पर जमी बर्फ, 5 साल बाद इसी महीने उड़ेगी डायरेक्ट फ्लाइट
आप सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं तो राहुल की ये सलाह आपके लिए, BJP ने ऐसे ले ली चुटकी
Rahul Gandhi
आप सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं तो राहुल की ये सलाह आपके लिए, BJP ने ऐसे ले ली चुटकी
भाजपा जो भी काम करेगी, मुसलमानों के खिलाफ होगा...सपा नेता अबू आजमी किस बात पर भड़के
Maharashtra news
भाजपा जो भी काम करेगी, मुसलमानों के खिलाफ होगा...सपा नेता अबू आजमी किस बात पर भड़के
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता को क्यों है कल्कि अवतार का इंतजार?
Mohan Bhagwat
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता को क्यों है कल्कि अवतार का इंतजार?
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
RSS 100 Years
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
बाल पकड़कर घसीटा, बुरी तरह से की पिटाई... बहू ने सास के साथ 'क्रूरता' की हदें की पार
Punjab
बाल पकड़कर घसीटा, बुरी तरह से की पिटाई... बहू ने सास के साथ 'क्रूरता' की हदें की पार
तब कहां था RSS? संघ के 100 साल पूरे होने पर CPI नेता ने उठाए सवाल
RSS 100 Years
तब कहां था RSS? संघ के 100 साल पूरे होने पर CPI नेता ने उठाए सवाल
चार हफ्तों में पूरी होगी लेह हिंसा की जांच, लोगों ने जताया अविश्वास!
Leh Violence News
चार हफ्तों में पूरी होगी लेह हिंसा की जांच, लोगों ने जताया अविश्वास!
NIA ने यूएस 'डंकी' रूट से मानव तस्करी मामले में 2 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
Donkey route human trafficking
NIA ने यूएस 'डंकी' रूट से मानव तस्करी मामले में 2 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
ऑपरेशन सिंदूर के बाद झट से पाक ने सऊदी से डील क्यों की? इंदिरा के दांव को कॉपी किया
india pakistan news
ऑपरेशन सिंदूर के बाद झट से पाक ने सऊदी से डील क्यों की? इंदिरा के दांव को कॉपी किया
;