होने वाली दुल्हन जरूर रखें इन बातों का ख्याल, हेल्थ के साथ स्किन भी रहेगी हेल्दी और ग्लोइंग

होने वाली दुल्हनों को स्किन के साथ अपनी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए. आजकल बहुत सी लड़िकयां शादी से पहले तरह-तरह के जंक फूड खा कर अपनी स्किन और हेल्थ को खराब कर लेती हैं. हेल्दी डाइट, अच्छी नींद, भरपूर पानी, सही स्किन केयर रूटीन और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल स्किन को ग्लोइंग और बॉडी को एनर्जेटिक बनाए रखते हैं. अगर आप भी होने वाली दुल्हन हैं तो कुछ जरूरी बातें आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो दे सकती हैं और आपकी हेल्थ को भी बेहतर बना सकती हैं.

ट्रीटमेंट

बहुत सी होने वाली दुल्हने शादी से पहले तरह-तरह की ब्यूटी ट्रीटमेंट ले कर अपनी स्किन पर कई प्रयोग करती हैं जिस वजह से स्किन शादी के दिन काफी डल लगने लगती है. पर कुछ ऐसे टिप्स मौजूद हैं जिनकी मदद से आपकी स्किन हेल्दी रह सकती है और शादी के दिन आप ग्लो कर सकती हैं.

डाइट

होने वाली दुल्हन को अपनी थाली में हरी सब्जियां, मौसमी फल, दही, नारियल पानी, सलाद और प्रोटीन वाली चीजें जरूर शामिल करने चाहिए. इससे गट हेल्दी रहता है और स्किन पर नेचुरल ग्लो आती है. प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, ज्यादा तला भुना और अधिक शुगर वाली चीजे खाने से स्किन और गट दोनों ही बीमार पड़ सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पानी

हर रोज 8 से 10 गिलास पानी पीने से बॉडी हाइड्रेट रहती है और स्किन क्लियर दिखती है. कई बार स्किन पर ग्लो सिर्फ इसलिए नहीं आता क्योंकि शरीर डिहाइड्रेट हो जाती है. इसलिए शादी से कुछ हफ्ते पहले पानी और लिक्विड डाइट बढ़ाना बेहद जरूरी होता है.

स्किनकेयर

स्किनकेयर रूटीन में सबसे जरूरी है क्लीनिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग. इसे कभी भी मिस न करें. रात को सोने से पहले मेकअप हटाना और फेस को अच्छे से क्लीन करना बेहद जरूरी होता है. हफ्ते में दो बार स्क्रब और फेस मास्क लगाने से स्किन की गहराई से सफाई होती है और नेचुरल ग्लो बढ़ता है.

नींद

हर रोज 7 से 8 घंटे की नींद लेना बेहद जरूरी होता है. नींद पूरी होने से स्ट्रेस भी कम होता है और स्किन हेल्दी रहती है. आप देर रात तक जगती हैं तो त्वचा में थकान, सूजन और डार्क सर्कल्स की समस्या बढ़ जाती है और चेहरा डल लगने लगता है.