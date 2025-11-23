Advertisement
trendingNow13014797
Hindi Newsलाइफस्टाइल

क्या सर्दियों में वजन बढ़ने की बात सच है? जानिए इस मौसम में ब्राउन फैट का रोल

सर्दियों का मौसम हमें भले अच्छा लगता है, लेकिन इस सीजन में हमारे शरीर में सुस्ती आने लगती है, जिससे ये डर पैदा होना लाजमी है कि कहीं कम तापमान के दौरान हमारे शरीर का वजन न बढ़ जाए.

 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 23, 2025, 12:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या सर्दियों में वजन बढ़ने की बात सच है? जानिए इस मौसम में ब्राउन फैट का रोल

Brown Fat Role in Winter Season: विंटर सीजन में कई लोगों को लगता है कि ठंड के कारण बदन सुस्त हो जाता है और वजन बढ़ने लगता है, लेकिन हाल की साइंटिफिक रिसर्च ने एक दिलचस्प सच सामने रखा है. रिसर्च बताते हैं कि जैसे-जैसे टेम्परेचर गिरता है, शरीर के भीतर मौजूद ब्राउन फैट या ब्राउन एडिपोज टिश्यू एक्टिव हो जाता है. ये वही फैट है जो शरीर को गर्म रखने के लिए एनर्जी बर्न करता है. यानि ठंड के मौसम में अगर शरीर का ब्राउन फैट अधिक सक्रिय हो, तो यह कैलोरी खर्च बढ़ाकर वजन घटाने में भी मदद कर सकता है.

ठंड में ब्राउन फैक का क्या काम?
2022 में छपी एक अहम स्टडी 'फ्रंटियर्स इन फिजियोलॉजी' में छपी रिसर्ट बताती है कि ठंड के संपर्क में आने पर शरीर में एनर्जी लॉस होता है और ब्राउन फैट की एक्टिविटीज तेज हो जाती है. इस अध्ययन में ये भी पाया गया कि हल्की ठंड, जैसे 17-19 डिग्री तापमान, शरीर के मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा सकती है. इसका मतलब ये है कि बहुत तेज ठंड जरूरी नहीं, बल्कि हल्की या नियंत्रित ठंड भी शरीर को अधिक कैलोरी जलाने के लिए इंस्पायर कर सकती है.

शरीर पर पड़ता है फर्क
इसी तरह एक दूसरी फेमस रिसर्च, जिसे 2014 में 'एंडोक्राइन सोसाइटी' में 'आइसमैन स्टडी' के रूप में पेश किया गया था, बताता है कि लगातार कुछ दिनों तक हल्के ठंडे वातावरण में सोने से शरीर में ब्राउन फैट की मात्रा और उसकी कार्यक्षमता दोनों बढ़ने लगती हैं. दिलचस्प बात ये है कि इस रिसर्च में इंसुलिन सेंसिटिविटी में भी सुधार देखा गया, जो वेट कंट्रोल और डायबिटीज के रिस्क को कम करने में अहम रोल अदा करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

शरीर के लिए फायदेमंद
इन रिसर्च के आधार पर ये समझना आसान हो जाता है कि सर्दियों में ब्राउन फैट एक्टिवेशन सिर्फ एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं है, बल्कि एक ऐसा मेकेनिज्म है जो सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है. ब्राउन फैट आमतौर पर वाइट फैट से अलग होता है. वाइट फैट एनर्जी को स्टोर करता है, जबकि ब्राउन फैट ऊर्जा को जलाकर गर्मी पैदा करता है. 

जरूर करें ये सारे काम
यही कारण है कि सर्दियों में हल्की ठंड का नियंत्रित संपर्क जैसे खुली हवा में थोड़ी देर टहलना, हल्का ठंडा कमरा, या नियमित ठंडे तापमान का एक्सपोजर, शरीर के मेटाबॉलिज्म को सक्रिय कर सकता है. सर्दियों का मौसम आम तौर पर आलस या वजन बढ़ने से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन विज्ञान दिखा रहा है कि यही मौसम अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो शरीर के सबसे शक्तिशाली मेटाबॉलिक सिस्टम 'ब्राउन फैट' को एक्टिव कर वजन नियंत्रण में मदद मिल सकती है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

winterObesitybrown fat

Trending news

क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
Delhi blast
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता
DNA
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता
DNA: एक देश पर अलकायदा का कब्जा कैसे हुआ? जानिए आतंक का 'एनाकोंडा' मॉडल
DNA
DNA: एक देश पर अलकायदा का कब्जा कैसे हुआ? जानिए आतंक का 'एनाकोंडा' मॉडल
बंगाल में 60 लाख घुसपैठिए? वोट से लेकर संस्कृति तक कैसे बदल दिया राज्य का मूल चरित्र
DNA
बंगाल में 60 लाख घुसपैठिए? वोट से लेकर संस्कृति तक कैसे बदल दिया राज्य का मूल चरित्र
अल फलाह यूनिवर्सिटी पर गहराया संकट! चेयरमैन जवाद के समर्थन में उतरे मौलाना अरशद मदनी
Al Falah University
अल फलाह यूनिवर्सिटी पर गहराया संकट! चेयरमैन जवाद के समर्थन में उतरे मौलाना अरशद मदनी
DNA: उमर और मुजम्मिल, दोस्त से दुश्मन क्यों बने? दिल्ली धमाके की फंडिंग कैसे हुई?
DNA
DNA: उमर और मुजम्मिल, दोस्त से दुश्मन क्यों बने? दिल्ली धमाके की फंडिंग कैसे हुई?
भागवत का हिंदुओं को एक करना कांग्रेस को नहीं आया रास, बोली- गिरा सहनशीलता का स्तर
Mohan Bhagwat
भागवत का हिंदुओं को एक करना कांग्रेस को नहीं आया रास, बोली- गिरा सहनशीलता का स्तर
'भारत के हर कोने में बम फोड़ना चाहते थे आतंकी...' दिल्ली ब्लास्ट पर बोले फडणवीस
Devendra Fadnavis
'भारत के हर कोने में बम फोड़ना चाहते थे आतंकी...' दिल्ली ब्लास्ट पर बोले फडणवीस
'आपने मुझे रिजेक्ट किया तो मैं...', चुनाव प्रचार के दौरान ये क्या कह गए अजित पवार?
Ajit Pawar
'आपने मुझे रिजेक्ट किया तो मैं...', चुनाव प्रचार के दौरान ये क्या कह गए अजित पवार?
पूर्व आर्मी चीफ के बाद अब ले. जनरल ढिल्लों का वीडियो भी निकला AI डीपफेक
Dubai Tejas Crash
पूर्व आर्मी चीफ के बाद अब ले. जनरल ढिल्लों का वीडियो भी निकला AI डीपफेक