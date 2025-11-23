क्या सर्दियों में वजन बढ़ने की बात सच है? जानिए इस मौसम में ब्राउन फैट का रोल

Brown Fat Role in Winter Season: विंटर सीजन में कई लोगों को लगता है कि ठंड के कारण बदन सुस्त हो जाता है और वजन बढ़ने लगता है, लेकिन हाल की साइंटिफिक रिसर्च ने एक दिलचस्प सच सामने रखा है. रिसर्च बताते हैं कि जैसे-जैसे टेम्परेचर गिरता है, शरीर के भीतर मौजूद ब्राउन फैट या ब्राउन एडिपोज टिश्यू एक्टिव हो जाता है. ये वही फैट है जो शरीर को गर्म रखने के लिए एनर्जी बर्न करता है. यानि ठंड के मौसम में अगर शरीर का ब्राउन फैट अधिक सक्रिय हो, तो यह कैलोरी खर्च बढ़ाकर वजन घटाने में भी मदद कर सकता है.

ठंड में ब्राउन फैक का क्या काम?

2022 में छपी एक अहम स्टडी 'फ्रंटियर्स इन फिजियोलॉजी' में छपी रिसर्ट बताती है कि ठंड के संपर्क में आने पर शरीर में एनर्जी लॉस होता है और ब्राउन फैट की एक्टिविटीज तेज हो जाती है. इस अध्ययन में ये भी पाया गया कि हल्की ठंड, जैसे 17-19 डिग्री तापमान, शरीर के मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा सकती है. इसका मतलब ये है कि बहुत तेज ठंड जरूरी नहीं, बल्कि हल्की या नियंत्रित ठंड भी शरीर को अधिक कैलोरी जलाने के लिए इंस्पायर कर सकती है.

शरीर पर पड़ता है फर्क

इसी तरह एक दूसरी फेमस रिसर्च, जिसे 2014 में 'एंडोक्राइन सोसाइटी' में 'आइसमैन स्टडी' के रूप में पेश किया गया था, बताता है कि लगातार कुछ दिनों तक हल्के ठंडे वातावरण में सोने से शरीर में ब्राउन फैट की मात्रा और उसकी कार्यक्षमता दोनों बढ़ने लगती हैं. दिलचस्प बात ये है कि इस रिसर्च में इंसुलिन सेंसिटिविटी में भी सुधार देखा गया, जो वेट कंट्रोल और डायबिटीज के रिस्क को कम करने में अहम रोल अदा करता है.

शरीर के लिए फायदेमंद

इन रिसर्च के आधार पर ये समझना आसान हो जाता है कि सर्दियों में ब्राउन फैट एक्टिवेशन सिर्फ एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं है, बल्कि एक ऐसा मेकेनिज्म है जो सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है. ब्राउन फैट आमतौर पर वाइट फैट से अलग होता है. वाइट फैट एनर्जी को स्टोर करता है, जबकि ब्राउन फैट ऊर्जा को जलाकर गर्मी पैदा करता है.

जरूर करें ये सारे काम

यही कारण है कि सर्दियों में हल्की ठंड का नियंत्रित संपर्क जैसे खुली हवा में थोड़ी देर टहलना, हल्का ठंडा कमरा, या नियमित ठंडे तापमान का एक्सपोजर, शरीर के मेटाबॉलिज्म को सक्रिय कर सकता है. सर्दियों का मौसम आम तौर पर आलस या वजन बढ़ने से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन विज्ञान दिखा रहा है कि यही मौसम अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो शरीर के सबसे शक्तिशाली मेटाबॉलिक सिस्टम 'ब्राउन फैट' को एक्टिव कर वजन नियंत्रण में मदद मिल सकती है.

