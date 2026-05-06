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Hindi Newsलाइफस्टाइलकिचन में रखी इस 2 रुपये की चीज से मिलेगा सैलून जैसा ब्राउन हेयर कलर, बिना केमिकल बालों को मिलेगा खूबसूरत कलर

किचन में रखी इस 2 रुपये की चीज से मिलेगा सैलून जैसा ब्राउन हेयर कलर, बिना केमिकल बालों को मिलेगा खूबसूरत कलर

इन दिनों बालों में ब्राउन हेयर कलर काफी ट्रेंड में हैं. ब्राउन कलर बालों में बेहद खूबसूरत लगता है. आप नेचुरल चीजों से बालों को ब्राउन कलर कर सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर कैसे करें ब्राउन कलर.

Written By  Shilpa|Last Updated: May 06, 2026, 04:02 PM IST
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किचन में रखी इस 2 रुपये की चीज से मिलेगा सैलून जैसा ब्राउन हेयर कलर, बिना केमिकल बालों को मिलेगा खूबसूरत कलर

इन दिनों हेयर कलर ट्रेंड में है. केमिकल वाले कलर के बालों को काफी नुकसान होता है. केमिकल वाले कलर के बाल रफ हो जाते हैं. ऐसे में आप बालों को नेचुरल ब्राउन कलर कर सकते हैं. आप घर पर आसानी से बालों के लिए ब्राउन कलर डाई बना सकते हैं. आइए जानते हैं बालों को हेल्दी और शाइनी बनाने का तरीका.

कैसे बनाएं हेयर कलर मास्क 

सबसे पहले एक गिलास पानी लें इसमें 2 चम्मच कॉफी पाउडर, 2 चम्मच चाय पत्ती, थोड़ा सा कत्था और गुड़ डाल लें. 

इसके बाद इस मिश्रण को अच्छे से उबाल लें. जब तक पानी डार्क कलर का नहीं हो जाता है. इसके बाद पानी को ठंडा होने दें. पानी ठंडा होने के बाद इसे छान लें.

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इसके बाद इस पानी को मेहंदी पाउडर में डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. लीजिए आपका स्मूद पेस्ट बनकर तैयार हैं. 

कैसे लगाएं हेयर मास्क 

सबसे पहले बालों को अच्छे से सुलझा लें. इसके बाद पेस्ट को बालों से लेकर जड़ों में अच्छे से लगाएं. सभी बालों में पेस्ट को अच्छे से लगा लें. 

2 से 3 घंटे तक बालों में इसे लगा रहने दें. बाद में साफ पानी से हेयर वॉश कर लें. 

कितनी बार लगाएं हेयर मास्क 

हफ्ते में 1 बार आप इस हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. बालों में कलर धीरे-धीरे आएगा. इसलिए इसे रोजाना इस्तेमाल करें. आपके सफेद बालों की समस्या नहीं है तो आप 15 दिन में बालों में मेहंदी लगा सकते हैं. 

हेयर मास्क लगाने के फायदे 

इस मास्क को लगाने से बालों में हल्का नेचुरल ब्राउन शेड आएगा. ये ब्राउन शेड बहुत ही नेचुरल लगता है. मेहंदी और गुड़ बालों को सॉफ्ट और स्मूद बनाते हैं. कॉफी और चाय बालों में चमक लाते हैं. इस हेयर मास्क में किसी भी तरह का केमिकल नहीं है जिससे बाल हेल्दी रहते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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