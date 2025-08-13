रोज ब्रश करना अच्छी आदत, लेकिन इन 6 हालात में दांत साफ करना पड़ सकता है भारी, जान लीजिए खतरा!
दांतों की सफाई हमारे लिए बहुत जरूरी होता है. हेल्थ एक्सपर्ट भी सुबह शाम ब्रश करने की सलाह देते हैं. लेकिन कुछ खास स्थितियां ऐसी भी होती हैं जब ब्रश करने से दांतों को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए यह जानना जरूरी है कि किन 6 स्थितियों में ब्रश करना खतरनाक हो सकता है. आइए आज के इस आर्टिकल में हम आपको उन्हीं हालात के बारे में बताएंगे जिससे आप अपने दांतों को स्वस्थ रख सकें.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 13, 2025, 11:12 AM IST
Important Tips for Healthy Teeth: हर दिन ब्रश करना दांतो की सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है. दांतों की सफाई करने से कई गंभीर बीमारियों का खतरा दूर हो जाता है साथ ही इससे हमारे दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं. रोज ब्रश करना एक अच्छी आदत है, लेकिन कुछ खास स्थिति में ब्रश करना भी खतरनाक हो सकता है. ऐसे में ब्रश करने का सही समय और सही तरीका जानना बहुत जरूरी होता है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं उन 6 हालात के बारे में जब दांत साफ करना मुश्किल या खतरनाक हो सकता है.

हेल्थ एक्सपर्ट भी दिन भर में दो बार दांत साफ करने की सलाह देते हैं.  इसकी पीछे का कारण है कि ब्रश न करने से मुंह के जरिए कई प्रकार के बैक्टीरिया आपके पेट में चले जाते हैं, जिससे कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. क्योंकि जब दांत ठीक तरीके से साफ नहीं होते हैं तो मुंह में प्लाक जमने लगता है. इससे बैक्टीरिया एसिड बनता है और दांतों के ऊपर जमा होने लगता है. इसलिए ब्रश करना जरूरी है. लेकिन कुछ परिस्थितियों में आपको ब्रश करने से बचना चाहिए. जैसे..

मीठा खाने के तुरंत बाद
 
बहुत से लोगों को लगता है कि मीठा खाने के बाद ब्रश करने से चीनी के कारण होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है. लेकिन ऐसा नहीं है. मीठा खाने के तुरंत बाद ब्रश नहीं करना चाहिए. क्योंकि मीठा भोजन और ड्रिंक दोनों ही में एसिड की मात्रा होती है. ऐसे में जब आप ब्रश करते हैं तो दांतो पर असर पड़ता है. अगर आप बैक्टीरिया से बचना चाहते हैं तो आप मीठा खाने के बाद सिर्फ पानी से कुल्ला करें. अगर ब्रश करना ही चाहते हैं तो लगभग एक घंटे बाद ही ब्रश करें.

किसी भी तरह के गर्म ठंडा पीने के बाद
अगर आपने तुरंत गरम खाया-पिया है या फिर ठंडा खाया-पिया है तो उसके बाद ब्रश करना खतरनाक हो सकता है. क्योंकि आपके मुंह के अंदर का तापमान गर्म और ठंडे के कारण बदलता है. इससे आपके मसूड़े और दांतों पर बुरा असर पड़ सकता है.

ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद दांत न साफ करें
सबेरे उठकर ब्रश करना सही होता है. लेकिन अगर आप पहले नाश्ता करते हैं और फिर ब्रश करते हैं, तो सावधान रहें. अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के अनुसार नाश्ता करने के बाद कम से कम 1 घंटे तक ब्रश नहीं करना चाहिए. खासकर अगर आपने ऐसा खाना खाया हो जिसमें एसिड ज्यादा हो. इसके बजाय आप पानी पी सकते हैं या शुगर फ्री च्यूइंग गम चबाएं. खाना खाने के बाद भी करीब 30 मिनट तक ब्रश न करें.

वर्कआउट के फौरन बाद नहीं
 
बहुत से लोगों की आदत होती है कि सुबह एक्सरसाइज करने के बाद ब्रश करते हैं. लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार किसी भी वर्कआउट के तुरंत बाद मुंह में सलाइवा लेवल काफी लो हो जाता है. वहीं एसिड इफेक्ट बढ़ जाता है. इसलिए वर्कआउट के तुरंत बाद ब्रश करना सही नहीं होता है. हमेशा कुछ देर का गैप रखना सही होता है. वरना आपके दातों के इनेमल को नुकसान पहुंच सकता है.

खट्टा जूस पीने के बाद भी ब्रश करने से बचें
वहीं अगर आपने संतरा, नींबू, पाइनएप्पल जैसे खट्टे जूस या सॉफ्ट ड्रिंक पी हैं तो इसके तुरंत बाद ब्रश न करें. इन चीजों में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है जो आपके दांतों की ऊपरी परत यानी इनेमल को कमजोर बना सकती है. अगर आप तुरंत ब्रश करेंगे तो दांत जल्दी खराब हो सकते हैं. इससे दांतों में जमी गंदगी भी कड़ी हो जाती है, जिससे मसूड़ों में सूजन जैसी समस्या हो सकती है.

उल्टी आने के बाद ब्रश न करें
कभी भी उल्टी आने के तुरंत बाद ब्रश नहीं करना चाहिए. उल्टी में एसिड होता है जो दांतों के लिए खतरनाक हो सकता है. ब्रश करने से यह एसिड दांतों की ऊपरी परत को और नुकसान पहुंचाता है. इसलिए उल्टी के बाद पहले मुंह को पानी से अच्छी तरह कुल्ला करें या फिर माउथवॉश का इस्तेमाल करें. उल्टी आने के कम से कम 30-40 मिनट बाद ही ब्रश करना सही होता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Udbhav Tripathi

how to maintain healthy teeth

