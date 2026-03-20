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ये है दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान, साइंटिस्ट भी दिमाग में नहीं खोज सके उदासी

अक्सर लोग पैसों को खुशियों की चाबी बताते हैं. आज हम आपको ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो दुनिया का सबसे खुश इंसान है. 12 साल लंबी रिसर्च के बाद भी साइटिस्ट भी दिमाग में नहीं खोज पाए उदासी 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 20, 2026, 06:21 PM IST
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ये है दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान, साइंटिस्ट भी दिमाग में नहीं खोज सके उदासी

कहते हैं इंसान कि जितनी दौलत बढ़ती है उतना ही खुशी का ग्राफ भी ऊपर होता है. जीवन में पैसे जितने कम होते हैं इंसान उतना ही दुखी होता है. लेकिन हम आपको आज एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जो दुनिया का सबसे खुश इंसान हैं. लेकिन उनके पास दौलत नहीं है. जी हां हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे खुश शख्स मैथ्यू रिचर्ड्स के बारे में, मैथ्यू रिचर्ड्स का जन्म फ्रांस में हुआ था. 1991 के बाद से वो आज तक कभी भी दुखी नहीं हुई है. ऐसा हम नहीं बल्कि साइंटिस्ट भी मानते हैं.  यूनाइटेड नेशंस ने उन्हें साल 2016 में हैप्पीनेस रिपोर्ट में दुनिया का सबसे खुश शख्स घोषित किया था. 

दुनिया का सबसे खुशी इंसान 
साल 1946 में फ्रांस में मैथ्यू रिचर्ड का जन्म हुआ. उनके माता-पिता फिलॉसफी पढ़ाते थे. मैथ्यू मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पीएचडी की, उनकी डिग्री काफी बड़ी थी. इस डिग्री से उन्हें अच्छी नौकरी आसानी से मिल सकती थी, लेकिन इसके बाद भी वह नाखुश थे.  खुशी की तलाश में मैथ्यू ने फ्रांस छोड़ दिया. इसके बाद वह तिब्बत आए. यहां पर वह दलाई लामा के फ्रेंच ट्रांसलेटर के रूप में काम करने लगे. इस दौरान वह मेडिटेशन करते थे, बौद्ध धर्म से जुड़ी बाते सीखते, धीरे-धीरे मैथ्यू की खुशी बढ़ती चली गई. उनके आसपास के लोग भी खुश रहने लगे. मैथ्यू खुद को हर समय खुश रखने का तरीका जान गए. कोई भी बदलाव उन्हें उदास नहीं करता. 

मैथ्यू के दिमाग पर हुई 12 साल लंबी रिसर्च 
मैथ्यू हमेशा खुश रहते हैं. इसके पीछे का राज जानने के लिए अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च किया, जिसमें देखा गया कि खराब से खराब परिस्थियों में उनके दिमाग में क्या-क्या रिएक्शन होते हैं. उनका दिमाग वैसे ही काम करता है. उनके दिमाग पर 256 सेंसर लगा दिए. जिससे उनके दिमाग के अंदर चल रही हलचल का पता लग सके. इस रिसर्च में देखा जब मॉन्क ध्यान करते हैं तो उनके दिमाग से गामा विकिरणें पैदा होती है जो ध्यान और याददाश्त को बढ़ाने में मदद करती है. 

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लेफ्ट ब्रेन था ज्यादा एक्टिव 
सेंसर के द्वारा पता चला कि मैथ्यू का लेफ्ट ब्रेन काफी एक्टिव है. ब्रेन के इस हिस्से को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं. ये हिस्सा क्रिएटिविटी से जुड़ा होता है, इसके अलावा यह खुशी से भी जुड़ा होता है. शोध करने वालों ने मान लिया कि मैथ्यू के अंदर ज्यादा खुशी है. उनके अंदर निगेटिविटी के लिए कोई जगह नहीं है. 

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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