Nirmala Sitharaman Look Budget 2026: निर्मला सीतारमण का 'बजट लुक', दक्षिण भारत की ये साड़ी बनी फैशन स्टेटमेंट, छिपे हैं ये संदेश

Nirmala Sitharaman Look Budget 2026: केंद्रिय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट 2026-27 पेश करने के लिए कर्तव्य भवन पहुंची है. हर साल की तरह इस बार भी बजट पेश करने से पहले उनकी साड़ी चर्चा में है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 01, 2026, 10:56 AM IST
Nirmala Sitharaman Look Budget 2026: हर साल 1 फरवरी को देशभर के लोगों की नजरें आम बजट पर होती है. संसद भवन में बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री सीतारमण का साड़ी लुक चर्चा में बना रहता है. वित्त मंत्री जैसे ही संसद में पहुंचती है उनकी साड़ी लुक ध्यान खींच लेती हैं. वित्त मंत्री अक्सर हैंडलूम साड़ी कैरी करती हैं. उनके द्वारा पहनी हैंडलूम साड़ी के रंग, डिजाइन और क्षेत्रीय कारीगरों को नेशलन लेवल पर पहचान मिलती है. 

बैंगनी रंग की साड़ी 
इस साल बजट के दिन उन्होने गहरे रंग की बैंगनी साड़ी पहनी थी. उनका ये लुक गंभीर और ट्रडिशनल लुक का परफेक्ट उदाहरण है. गहरे बैंगनी रंग की साड़ी पर सादा बॉर्डर है. आइए जानते हैं उनकी इस साड़ी की क्या खासियत है. 

किस फैब्रिक की है साड़ी 
इस बार वित्त मंत्री ने हाथ से बनी हुई बैंगनी रंग की कांजीवरम सिल्क साड़ी पहनी है. साउथ भारत में यह साड़ी शाही साड़ी मानी जाती है. इस साड़ी को महिलाएं खास मौके पर कैरी करती हैं. उनकी साड़ी पर चेक्स वाला पैटर्न बना हुआ है. गोल्डन कलर के धागों का डिजाइन साड़ी को बेहद खूबसूरत लुक दे रहा है. बैंगनी साड़ी पर गोल्डन और नीला बॉर्डर साड़ी को बेहद खूबसूरत लुक दे रहा है. 

शॉल के साथ किया स्टाइल 
वित्त मंत्री के साड़ी लुक की बात करें तो उन्होंने साड़ी के साथ फुल स्लीव ब्लाउज पहना है. साड़ी के साथ उन्होंने ब्राउन कलर का शॉल कैरी किया है. फरवरी की ठंड में ये शॉल साड़ी के साथ बेहद क्लासी लग रहा है. वित्त मंत्री ने साड़ी के साथ कानों में सिंपल और छोटे टॉप्स कैरी किए हैं जो उनकी सादगी को खूबसूरती से दिखा रहा है. 

क्या है कांजीवरम साड़ी की खासियत 
कांजीवरम या कांजीपुरम साड़ियां देशभर में प्योर मल्बरी सिल्क, गोल्डन-सिल्वर जरी वर्क और भारी बनावट के लिए जानी जाती है. कांजीवरम साड़ी साउथ भारत खासकर तमिलनाडु में हाथ से बुनी जाती है. एक साड़ी को बनाने में कई दिन लग जाते हैं. कांजीवरम साड़ी को कोरवाई तकनीक से बनाया जाता है. साड़ी और बॉर्डर को अलग-अलग बुना जाता है, वहीं साड़ी के पल्लू को पेटनी तकनीक से जोड़ा जाता है. कांजीवरम साड़ी मजबूत और बेहद शाही साड़ी मानी जाती है. 

बैंगनी रंग की साड़ी का मतलब 
इस बार वित्त मंत्री ने डार्क मैजेंटा रंग की साड़ी पहनी है. यह रंग भारतीय संस्कृति में शुभ शुरुआत और शक्ति का प्रतीक माना जाता है. वहीं साड़ी का काला बॉर्डर गंभीरता और मजूबती को दर्शाता है. 

