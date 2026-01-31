Budget 2026-27: पिछले बजट में मेडिकल सेक्टर को क्या मिला, इस बार क्या हैं उम्मीदें? जानें एक्सपर्ट की राय

Budget 2026-27: 1 फरवरी 2026 रविवार को संसद में देश का बजट पेश किया जाएगा. केंद्रीय बजट पर हेल्थ और मेडिकल सेक्टर की नजरें टिकी हुई हैं. कोरोना के बाद से ही भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, इसके अलावा डायबिटीज, हार्ट डिजीज, बढ़ते कैंसर के मामले के बीच सरकार से उम्मीद है कि वह बजट में मेडिकल सेक्टर जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बीमा, डिजिटल हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन को प्राथमिकता दे सकती है.

पिछले साल 2025 में बजट में सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रलाय को लगभग 99,858 करोड़ रुपये आंवटित किए थे. इस बड़ी राशि भारत के हेल्थकेयर को मजबूत बनाने में काफी मददगार रही है. इस बार भी हेल्थ एक्सपर्ट और डॉक्टर्स को उम्मीद है कि सरकार कुछ ऐसी घोषणाएं कर सकती है जिससे देश के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिले. आइए जानते हैं इस साल के बजट से क्या-क्या उम्मीद है.

पिछले बजट 2025 में पिछले साल मेडिकल सेक्टर को कई सौगात दी गई थी. 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हेल्थ सेक्टर के लिए कई घोषाणाए की थी. आइए जानते हैं उन घोषणाओं के बारे में.

वित्तमंत्री ने मेडिकल की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए साल 2025 में अस्पतालों और कॉलेजों में 10,000 अतिरिक्त सीटे जोड़ने की घोषणा की थी.

कैंसर और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीज को राहत देने के लिए 36 दवाई को सीमा शुल्क में पूरी तरह से छुट दी गई थी.

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 9,406 करोड़ का आवंटन मिला था.

इस साल 2026-27 में एक्सपर्ट को क्या है बजट से उम्मीद

आकाश हेल्थकेयर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. आशीष चौधरी के अनुसार मेडिकल सेक्टर में हेल्थ पॉलिसी और हेल्त मैनपावर पर ज्यादा गहराई से काम करने की जरूरत है. एक्सपर्ट को उम्मीद है कि इस बार बजट में सरकार जिला स्तर पर हॉस्पिटल अपग्रेड, ICU बेड, ट्रॉमा केयर और डायग्नोस्टिक सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए एक्स्ट्रा फंडिंग का ऐलान कर सकती है. इससे छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में अच्छा इलाज मिल सकता है.

डॉ. आशीष चौधरी के अनुसार बजट में डॉक्टरों, नर्सों और दूसरे हेल्थ स्टाफ की स्किल और ट्रेनिंग बढ़ाने पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज, मेडिकल एजुकेशन पर ध्यान देने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी अच्छा क्यों ना हो लेकिन अच्छी ट्रेनिंग के बिना मरीजों को अच्छा इलाज नहीं मिल पाएगा. इस बार बजट में इन सभी चीजों पर ध्यान रखने की उम्मीद है.

एशियन हॉस्पिटल, फरीदाबाद के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. एन.के. पांडे अनुसार 2026 के बजट में ऐसी सुविधाओं का ऐलान होना चाहिए जिससे टियर-2 और टियर-3 शहरों में अस्पतालों को टैक्स में राहत और आसानी से फाइनेंस मिलने से इलाज की पहुंच बेहतर होगी.

NeuroEquilibrium के फाउंडर राजनीश भंडारी के अनुसार बजट में ‘क्लिनिकल एविडेंस और वैलिडेशन ग्रांट्स’ जैसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि मल्टी-सेंटर स्टडीज, रियल-वर्ल्ड डेटा और हेल्थ इकोनॉमिक आउटकम्स के लिए अलग फंड बनाया जाए. एक्सपर्ट का कहना है कि बजट केवल इलाज के लिए नहीं बल्कि रोकथाम, समय पर जांच को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए. शुरुआती जांच और सही सलाह की मदद से बड़ी से बड़ी समस्या को रोका जा सकता है.

VNA हॉस्पिटल के हेड ऑफ यूरोलॉजी और डायरेक्टर डॉ. विनीत मल्होत्रा का कहना है कि इस बार बजट में फेलोशिप प्रोग्राम्स, स्किल-बेस्ड ट्रेनिंग और क्लिनिकल रिसर्च को बढ़ावा दिया जाना चाहिए.