अमेरिकन डायमंड की ज्वेलरी से करें रॉयलनेस को फ्लॉन्ट, कम बजट में मिलेगा लग्जरियस लुक
अमेरिकन डायमंड की ज्वेलरी से करें रॉयलनेस को फ्लॉन्ट, कम बजट में मिलेगा लग्जरियस लुक

American Diamond Jewellery: गहने पहनने का शौक लगभग हर महिला को होता है. बहुत सी महिलाएं डायमंड की भी शौकीन होती हैं. काफी  महंगी होने के कारण बहुत से लोग डायमंड ज्वेलरी खरीदने की सोचती भी नहीं हैं. दुनिया में एक ऐसा भी डायमंड है, जो हूबहू असली डायमंड की तरह दिखता तो है पर बेहद ही स्सता है. इसका नाम है अमेरिकन डायमंड जो लैब में बनाएं जाते हैं.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Aug 14, 2025, 02:28 PM IST
Budget Friendly American Diamond: अमेरिकन डायमंड एक तरह के आर्टिफिशियल डायमंड जरूर है पर इसकी चमक असली डायमंड जैसी ही होती है. अमेरिकन डायमंड असली डायमंड के मुकाबले काफी सस्ते होते हैं जो बेहद बजट फ्रेंडली भी हैं. इस तरह के डायमंड्स को हर कोई बेहद आसानी से ऑनलाइन या ऑफलाइन भी खरीद सकता है.

नेकलेस
अमेरिकन डायमंड के नेकलेस सेट की कीमत लगभग 1500 रुपए ये शुरु हो जाती है जो 15000 तक जा सकती है. अमेरिकन डायमंड की नेकलेस को आप हर तरह के आउटफिट्स के साथ पेयर कर सकती हैं. इनकी चमक देख कर हर कोई आपका फैन हो जाएगा.

fallback
 

रिंग
आजकल बहुत से लोग अपनी पार्टनर को देने के लिए बजट फ्रेंडली रिंग की तलाश में रहते हैं. अमेरिकन डायमंड के रिंग गिफ्टिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे. अगर आप चाहें तो आप इसे चांदी में जड़वाकर भी बनवा सकते हैं.

पेंडेंट
अमेरिकन डायमंड जड़े हुए पेंडेंट आजकल 1000 से 2500 तक में आसानी से मिल जाते हैं. आप इसे फॉर्मल वियर के साथ भी पेयर कर सकती हैं. ऑनलाइन सेल में ये पेंडेंट और भी ज्यादा सस्ते मिलते हैं. आप चाहें तो पेंडेंट के साथ स्मॉल इयररिंग्स भी कैरी कर सकती हैं.

ब्रेसलेट
आजकल हर उम्र की लड़कियों को अमेरिकन डायमंड जड़े हुए ब्रेसलेट बेहद ही पसंद आ रहे हैं. ये काफी बजट फ्रेंडली भी होते हैं जिस वजह से इसे आसानी से खरीदा जा सकता है. इसकी चमक और खूबसूरती देख हर कोई इसकी तारीफ करते नहीं थकेगा.

ग्लास बैंगल्स की खनखन से सजा लें अपनी कलाई, अट्रैक्टिव डिजाइंस देख तारीफों की लग जाएगी कतार

कंगन
महिलाओं के बीच अमेरिकन डायमंड के कंगन की भी खूब डिमांड है. ये दिखने में बेहद ही खूबसूरत लगते हैं. अमेरिकन डायमंड जड़े हुए कंगन लगभग 1500 से 2000 तक में आसानी से मिल सकते हैं.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

american diamond jewelleryamerican diamond

