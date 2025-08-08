घर के पुराने और बोरिंग लुक को कहें अलविदा! इन होम डेकोर ट्रेंड्स से कर दें घर की काया पलट

Home Decor Trends: बहुत से लोगों को घर खरीदने और सजाने का बेहद ही ज्यादा शौक होता है. कई लोग ऐसे भी होते हैं जो घर को सजाने के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं डालते हैं जिससे घर बेहद ही ज्यादा पुराना और आउट ऑफ फैशन लगने लगता है. आजकल कई ऐसे होम डेकोर थीम भी वायरल हो रहे हैं जो काफी बजट फ्रेंडली भी होते हैं. आज हम आपको कुछ बजट फ्रेंडली होम डेकोर थीम के बारे में बताएंगे जिससे आपके घर की काया पलट हो जाएगी.



बोहेमियन थीम

बोहेमियन थीम या बोहो एक बेहद ही विंटेज स्टाइल है जिसमें रंग बिरंगे चीजों से घर के हर एक कोने को सजाया जाता है. बोहेमियन थीम में लोग घर में तरह-तरह के ड्रीम कैचर भी लगाते हैं जिससे घर को बेहद आकर्षक लुक मिलता है. इस थीम में प्लांट्स और रंग बिरंगे पैटर्न का बेहद महत्व होता है.

गुजराती थीम

गुजराती थीम में घर में बेहद वाइब्रेंट कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है. बहुस से लोग इस थीम पर अपना घर सजाना पसंद करते हैं. इसमें आप पर्दे बनाने के लिए पुरानी रंग बिरंबी साड़ी और दुपट्टों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो अपने लिविंग रूम में कलरफुल छाते और कठपुतली लगा कर घर के लुक को कंप्लीट कर सकते हैं.

मिनिमलिस्ट थीम

अगर आपको सिंपल रहना पसंद है तो आपके लिए मिनिमलिस्ट होम डेकोर थीम बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे. इसमें आप पेस्टल कलर का इस्तेमाल कर के अपने घर को सिंपल लुक दे सकते हैं. अपने घर को सजाने के लिए आप इसमें आर्टिफिशियल ड्राई लिव और फ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं.



विलेज थीम

कई लोगों को जमीन से जुड़े रहने का शौक होता है और उनके लिए विलेज थीम बिल्कुल परफेक्ट होते हैं. इस थीम में आप घर को बिल्कुल गांव के घर की तरह डेकोरेट कर सकते हैं. ये थीम आजकल के जनरेशन के बीच भी बेहद फेमस हैं उन्हें इस तरह के घर काफी एस्थेटिक लगते हैं.