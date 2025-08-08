घर के पुराने और बोरिंग लुक को कहें अलविदा! इन होम डेकोर ट्रेंड्स से कर दें घर की काया पलट
Advertisement
trendingNow12872378
Hindi Newsलाइफस्टाइल

घर के पुराने और बोरिंग लुक को कहें अलविदा! इन होम डेकोर ट्रेंड्स से कर दें घर की काया पलट

Home Decor Themes: आजकल बदलते फैशन की दुनिया में लोग अपने घर को भी अलग-अलग तरह से सजाना पसंद करते हैं. बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बजट फ्रेंडली होम डेकोर ट्रेंड्स की तलाश में होते है. आज हम आपको कुछ ऐसे होम डेकोर ट्रेंड्स के बारे में बताएंगे जो आपके भी घर की खूबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Aug 08, 2025, 02:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर के पुराने और बोरिंग लुक को कहें अलविदा! इन होम डेकोर ट्रेंड्स से कर दें घर की काया पलट

Home Decor Trends: बहुत से लोगों को घर खरीदने और सजाने का बेहद ही ज्यादा शौक होता है. कई लोग ऐसे भी होते हैं जो घर को सजाने के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं डालते हैं जिससे घर बेहद ही ज्यादा पुराना और आउट ऑफ फैशन लगने लगता है. आजकल कई ऐसे होम डेकोर थीम भी वायरल हो रहे हैं जो काफी बजट फ्रेंडली भी होते हैं. आज हम आपको कुछ बजट फ्रेंडली होम डेकोर थीम के बारे में बताएंगे जिससे आपके घर की काया पलट हो जाएगी.
 

बोहेमियन थीम
बोहेमियन थीम या बोहो एक बेहद ही विंटेज स्टाइल है जिसमें रंग बिरंगे चीजों से घर के हर एक कोने को सजाया जाता है. बोहेमियन थीम में लोग घर में तरह-तरह के ड्रीम कैचर भी लगाते हैं जिससे घर को बेहद आकर्षक लुक मिलता है. इस थीम में प्लांट्स और रंग बिरंगे पैटर्न का बेहद महत्व होता है.

गुजराती थीम

गुजराती थीम में घर में बेहद वाइब्रेंट कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है. बहुस से लोग इस थीम पर अपना घर सजाना पसंद करते हैं. इसमें आप पर्दे बनाने के लिए पुरानी रंग बिरंबी साड़ी और दुपट्टों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो अपने लिविंग रूम में कलरफुल छाते और कठपुतली लगा कर घर के लुक को कंप्लीट कर सकते हैं.

मिनिमलिस्ट थीम

अगर आपको सिंपल रहना पसंद है तो आपके लिए मिनिमलिस्ट होम डेकोर थीम बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे. इसमें आप पेस्टल कलर का इस्तेमाल कर के अपने घर को सिंपल लुक दे सकते हैं. अपने घर को सजाने के लिए आप इसमें आर्टिफिशियल ड्राई लिव और फ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं.
 

विलेज थीम
कई लोगों को जमीन से जुड़े रहने का शौक होता है और उनके लिए विलेज थीम बिल्कुल परफेक्ट होते हैं. इस थीम में आप घर को बिल्कुल गांव के घर की तरह डेकोरेट कर सकते हैं. ये थीम आजकल के जनरेशन के बीच भी बेहद फेमस हैं उन्हें इस तरह के घर काफी एस्थेटिक लगते हैं.

About the Author
author img
शाम्भवी पूनम

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

Home Decor Tipshome decor themehome decor trends

Trending news

आतंक पर सबसे लंबा वार: 8वें दिन भी जारी ऑपरेशन.. घेराबंदी के बीच दहशत में आतंकी
kulgaon news
आतंक पर सबसे लंबा वार: 8वें दिन भी जारी ऑपरेशन.. घेराबंदी के बीच दहशत में आतंकी
बांग्लादेश-पाकिस्तान में ‌हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर ‌कितने हुए हमले?
Hindus
बांग्लादेश-पाकिस्तान में ‌हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर ‌कितने हुए हमले?
टैरिफ के पलटवार में भारत ने भी दिखा दी सख्ती? बोइंग जेट के 3.6 अरब डॉलर का सौदा लटका
boeing jet deal
टैरिफ के पलटवार में भारत ने भी दिखा दी सख्ती? बोइंग जेट के 3.6 अरब डॉलर का सौदा लटका
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान अधिकारियों-मतगणना कर्मियों की बढ़ा दी सैलरी
Election Commission
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान अधिकारियों-मतगणना कर्मियों की बढ़ा दी सैलरी
राहुल गांधी के पास 2 विकल्प... वोटों की चोरी के दावे पर आ गया चुनाव आयोग का बयान
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के पास 2 विकल्प... वोटों की चोरी के दावे पर आ गया चुनाव आयोग का बयान
हाथों में बंधी 'ऑपरेशन सिंदूर' वाली राखी तो भावुक हुए बॉर्डर पर सैनिक, किया ये वादा
operation sindoor rakhi
हाथों में बंधी 'ऑपरेशन सिंदूर' वाली राखी तो भावुक हुए बॉर्डर पर सैनिक, किया ये वादा
चिराग पुरुषोत्तम ने तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को दिया 1 करोड़ रुपये, जानिए गरीब मरीजों...
Chirag Purushottam
चिराग पुरुषोत्तम ने तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को दिया 1 करोड़ रुपये, जानिए गरीब मरीजों...
हिमाचल में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख
road safety
हिमाचल में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में नया अपडेट, कोर्ट ने खारिज की क्रिश्चियन मिशेल की याचिका
Agusta Westland Helicopter
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में नया अपडेट, कोर्ट ने खारिज की क्रिश्चियन मिशेल की याचिका
एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
Maharashtra
एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
;