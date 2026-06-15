दिल्ली-एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत मिलती है. मौसम काफी अच्छा हो गया है. ऐसे में आप दिल्ली के आसपास घूमने के लिए जा सकते हैं. दिल्ली के आसपास की इन जगह पर आप तरोताजा महसूस कर सकते हैं. अगर आप दिल्ली और नोएडा से कुछ दूर राहत की सांस लेना चाहते हैं तो आप यहां घूमने जा सकते हैं.
इस खूबसूरत मौसम में आप छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं. इस ब्रेक में टाइम भी कम लगता है वहीं खर्च भी बहुत कम आता है. 9 टू 5 की जॉब करके परेशान हो गए हैं तो आप एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं. आइए जानते हैं दिल्ली एनसीआर के उन जगह के बारे में जिससे आपको राहत की सांस मिलेगी.
अगर आपको हरियाली काफी पसंद है तो आप दमदमा लेक जा सकते हैं. यह लेक गुरुग्राम के पास में है. यहां पर आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं. इसके अलावा यहां पर रिसॉर्ट्स भी है जहां पर आप एन्जॉय कर सकते हैं.
दिल्ली और नोएडा के शोर से दूर खुद के साथ समय बिताने के लिए आप मानेसर जा सकते हैं. मानेसर में कई फार्म स्टे, रिसॉर्ट हैं. यहां पर आप दोस्तों और परिवार के साथ 1 से 2 दिन शांति से बिता सकते हैं.
आप नीमराना भी जा सकते हैं. दिल्ली के पास में नीमराना है. यहां पर आपको बहुत ही अच्छा फील होगा. अगर आप छोटे ट्रेवल को रॉयल अंदाज में सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो आप नीमराना जा सकते हैं.
सूरजकुंड और अरावली बेल्ट को देखने जा सकते हैं. यहां पर कई रिसॉर्ट्स और सुकून भरे ठिकाने है जहां पर आप इस खूबसूरत मौसम का आनंद ले सकते हैं.
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