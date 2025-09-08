Housewives घर में रहते हुए शुरू करें ये 4 धांसू बिजनेस, हर महीने हो सकती है बंपर कमाई

Business Ideas For Housewife: आजकल बहुत से लोग घर पर तरह-तरह के बिजनेस शुरू कर के खूब कमाई कर रहे हैं. बहुत सी ऐसी हाउसवाइफ भी होती हैं जो घर के कामों को पूरा करने के बाद काफी बोर हो जाती हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वो पुरे दिन अपना समय कैसे निकालें. आज हम ऐसी गृहणियों के लिए कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज लाएं हैं जो कम बजट में भी घर पर शुरू कर के महिलाएं हर महीने बंपर कमाई कर सकती हैं.

केक

आजकल किसी भी तरह का सेलिब्रेशन हो हर घर या पार्टी -फंक्शन में केक कटिंग काफी आम बात हो गई है. बहुत से लोग कस्टमाइज्ड केक खरीदना बेहद पसंद करते हैं. ऐसे में घर पर केक बना कर केक शॉप या फिर सीधा लोगों के घरों तक डेलिवर करवाना काफी अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है. कस्टमाइज केक का बिजनेस भारत में बेहद तेजी से वायरल हो रहा है और हर उम्र के लोगों के बीच काफी पसंद भी किया जा रहा है.

बुटीक शॉप

महिलाओं के बीच बुटीक शॉप काफी ज्यादा पॉपुलर हैं. बहुत सी महिलाएं अपने पसंद के कपड़े खरीद कर उसे अपने मन के मुताबिक बुटीक शॉप से सिलवा कर पहनना पसंद करती हैं, तो बहुत सी महिलाएं बुटीक शॉप में ही कपड़ा खरीद कर इस पर अपने पसंद की कढ़ाई करवा कर इसे सिलवाती हैं. बुटीक शॉप का बिजनेस आज के जमाने में काफी अच्छा प्रोफिट दे सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source





ऑनलाइन ट्यूशन

कई महिलाओं को पढ़ना और पढ़ाना काफी पसंद होता है. इन दिनों ऑनलाइन ट्यूशन का चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है. आजकल कई ऐसे ऑनलाइन स्टडीज प्लैटफॉर्म आ गए हैं जो घर से ही महिलाओं को पढ़ाने का मौका दे रहे हैं. गृहणियां इन ऑनलाइन प्लैटफॉर्म से जुड़ कर अपने पसंद के मुताबिक सबजेक्ट्स पढ़ा सकती हैं और पैसे कमा सकती हैं.

टिफिन सर्विस

बहुत सी महिलाओं को खाना बनाना और लोगों को खिलाना बेहद ज्यादा पसंद होता है. कई लोगों के लिए कुकिंग एक थेरेपी की तरह भी होता है. महिलाएं घर में रहते हुए टिफिन सर्विस के जरिए खाना बना कर भी पैसे कमा सकती हैं. जिन जगहों पर स्टूडेट्स और ऑफिस जाने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है उन जगहों पर टिफिन सर्विस काफी किफायती बिजनेस साबित हो सकता है.