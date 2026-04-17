Advertisement
trendingNow13182706
Hindi Newsलाइफस्टाइलघर पर इस तरह बनाएं कैफे स्टाइल में कोल्ड कॉफी, गर्मियों में ठंडी-ठंडी Coffee की हर कोई करेगा तारीफ

घर पर इस तरह बनाएं कैफे स्टाइल में कोल्ड कॉफी, गर्मियों में ठंडी-ठंडी Coffee की हर कोई करेगा तारीफ

गर्मियों के मौसम में कोल्ड कॉफी पीना भला किसे पसंद नहीं होता है. कैफे स्टाइल की कॉफी पीकर मजा ही आ जाता है. आप घर पर आसानी से कैफे स्टाइल में कॉफी बना सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 17, 2026, 11:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर पर इस तरह बनाएं कैफे स्टाइल में कोल्ड कॉफी, गर्मियों में ठंडी-ठंडी Coffee की हर कोई करेगा तारीफ

क्या आप कॉफी लवर हैं, तो आप कैफे पर जाकर कोल्ड कॉफी पीते हैं. घर पर आपको कैफे स्टाइल की कॉफी बनाना आसान नहीं है. आप घर पर आसानी से कोल्ड कॉफी बना सकते हैं.आइए जानते हैं घर पर कैफे स्टाइल में कोल्ड कॉफी कैसे बनाते हैं. 

कोल्ड कॉफी बनाने के लिए जरूरी चीजे

कोल्ड कॉफी बनाने के लिए 2 गिलास उबाल हुआ दूध, 2 चम्मच कॉफी पाउडर, 4 छोटी चम्मच शक्कर, 2 छोटी चम्मच चॉकलेट सिरप, वनीला आइस क्रीम, 6 से 8 आइस क्यूब चाहिए. 

कैसे बनाएं कॉफी

कैफे स्टाइल में कोल्ड कॉफी बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सर के जार में दूध और कॉफी पाउडर निकाल लें. 

Add Zee News as a Preferred Source

अब इस में चीनी और आइस क्यूब्स डालकर इच्छे से ब्लेंड कर लें. 

इन सब चीजों को लगभग 1 मिनट तक ऑन करके ब्लेंड करें. जितना ज्यादा ब्लेंड होगा कॉफी उतनी ज्यादा टेस्टी होगी. 

अब दो कांच के गिलास लें. इसमें कोल्ड कॉफी के मिक्सर को निकालकर डाल दें. 

अब वनीला आइसक्रीम को दोनों गिलास के ऊपर एड कर लें. 

अब दोनों गिलास में चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं, जिससे कोल्ड कॉफी देखने में अच्छी लगेगी. 

अब गर्मियों में जब भी आपका मन कोल्ड कॉफी पीने का हो तो आप घर पर आसानी से टेस्टी-टोस्टी कोल्ड कॉफी बना सकते हैं. 5 से 10 मिनट में आप आसानी से कोल्ड कॉफी बना सकते हैं. अगर आपके घर मेहमान आते हैं तो आप उनके लिए भी टेस्टी कॉफी बना सकते हैं. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestylerecipes

Trending news

तमिलनाडु में दर्दनाक सड़क हादसा, मौत के मुंह में समाए केरलम से घूमने आए पर्यटक
tamil nadu accident
तमिलनाडु में दर्दनाक सड़क हादसा, मौत के मुंह में समाए केरलम से घूमने आए पर्यटक
देश में घूमने की 5 सबसे पसंदीदा जगहें, जहां सालभर उमड़ती है लोगों की भीड़
India Interesting Facts in Hindi
देश में घूमने की 5 सबसे पसंदीदा जगहें, जहां सालभर उमड़ती है लोगों की भीड़
Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद क्या है बीजेपी का एक्शन प्लान?
Women Reservation Bill
Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद क्या है बीजेपी का एक्शन प्लान?
लोकसभा में गिर गया महिला आरक्षण बिल, फिर भी BJP को क्यों नजर आ रही बड़ी जीत?
Women Reservation Bill
लोकसभा में गिर गया महिला आरक्षण बिल, फिर भी BJP को क्यों नजर आ रही बड़ी जीत?
विपक्ष ने क्यों नहीं पास होने दिया महिला आरक्षण बिल? कांग्रेस ने बताया 'गेम प्लान'
Women Reservation Bill
विपक्ष ने क्यों नहीं पास होने दिया महिला आरक्षण बिल? कांग्रेस ने बताया 'गेम प्लान'
महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरा, क्या बंगाल चुनाव में बीजेपी को मिलेगा इसका माइलेज?
Women Reservation Bill 2026
महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरा, क्या बंगाल चुनाव में बीजेपी को मिलेगा इसका माइलेज?
10 प्वाइंट में समझिये मोदी सरकार के महिला आरक्षण बिल की पूरी कहानी
women's reservation bill
10 प्वाइंट में समझिये मोदी सरकार के महिला आरक्षण बिल की पूरी कहानी
सुषमा स्वराज, आनंदीबेन पटेल... शाह ने गिनाए भाजपा की महिला मुख्यमंत्रियों के नाम
Women Reservation Bill
सुषमा स्वराज, आनंदीबेन पटेल... शाह ने गिनाए भाजपा की महिला मुख्यमंत्रियों के नाम
'बाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन यहां बैठ नहीं पाओगे', अमित शाह का राहुल गांधी पर वार
amit shah
'बाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन यहां बैठ नहीं पाओगे', अमित शाह का राहुल गांधी पर वार
महिला आरक्षण देने के लिए बहस चल रही थी... राहुल गांधी ने खोल दिया किस्सों का पिटारा
Women Reservation Bill
महिला आरक्षण देने के लिए बहस चल रही थी... राहुल गांधी ने खोल दिया किस्सों का पिटारा