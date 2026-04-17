घर पर इस तरह बनाएं कैफे स्टाइल में कोल्ड कॉफी, गर्मियों में ठंडी-ठंडी Coffee की हर कोई करेगा तारीफ

क्या आप कॉफी लवर हैं, तो आप कैफे पर जाकर कोल्ड कॉफी पीते हैं. घर पर आपको कैफे स्टाइल की कॉफी बनाना आसान नहीं है. आप घर पर आसानी से कोल्ड कॉफी बना सकते हैं.आइए जानते हैं घर पर कैफे स्टाइल में कोल्ड कॉफी कैसे बनाते हैं.

कोल्ड कॉफी बनाने के लिए जरूरी चीजे

कोल्ड कॉफी बनाने के लिए 2 गिलास उबाल हुआ दूध, 2 चम्मच कॉफी पाउडर, 4 छोटी चम्मच शक्कर, 2 छोटी चम्मच चॉकलेट सिरप, वनीला आइस क्रीम, 6 से 8 आइस क्यूब चाहिए.

कैसे बनाएं कॉफी

कैफे स्टाइल में कोल्ड कॉफी बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सर के जार में दूध और कॉफी पाउडर निकाल लें.

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अब इस में चीनी और आइस क्यूब्स डालकर इच्छे से ब्लेंड कर लें.

इन सब चीजों को लगभग 1 मिनट तक ऑन करके ब्लेंड करें. जितना ज्यादा ब्लेंड होगा कॉफी उतनी ज्यादा टेस्टी होगी.

अब दो कांच के गिलास लें. इसमें कोल्ड कॉफी के मिक्सर को निकालकर डाल दें.

अब वनीला आइसक्रीम को दोनों गिलास के ऊपर एड कर लें.

अब दोनों गिलास में चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं, जिससे कोल्ड कॉफी देखने में अच्छी लगेगी.

अब गर्मियों में जब भी आपका मन कोल्ड कॉफी पीने का हो तो आप घर पर आसानी से टेस्टी-टोस्टी कोल्ड कॉफी बना सकते हैं. 5 से 10 मिनट में आप आसानी से कोल्ड कॉफी बना सकते हैं. अगर आपके घर मेहमान आते हैं तो आप उनके लिए भी टेस्टी कॉफी बना सकते हैं.