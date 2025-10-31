भरी जवानी में ही कट-कटाने लगी हड्डियां? अभी से खाना शुरू करें ये फूड्स वरना...

Bone Problems: एक जमाना था जब लोग 100 साल आसानी से पूरी कर लेते थे आजकर 80 पार करना बहुत बड़ी बात है. आज की जनरेशन जवानी में ही जोड़ों के दर्द और कमजोर हड्डियों से परेशान है. बिगड़ी लाइफस्टाइल, कम एक्टिविटी, खराब खानपान, डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के साथ धूम्रपान, सोडा और नमक भी इसके कारण हो सकते हैं. जवानी में ही हड्डियों का वीक होना ऑस्टियोपोरोसिस (Osteoporosis) का खतरा बढ़ा सकता है. अगर आप भी जवानी में कमजोर हड्डियों और दर्द से परेशान हैं तो इन चीजों को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं.

1. डेयरी प्रोडक्ट्स

हड्डियों की सही ग्रोथ और मजबूती के लिए कैल्शियम जरूरी है. इसलिए कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए आप डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स जरूर शामिल करें. दूध, पनीर और दही में कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है. अगर आप रोजाना दूध का सेवन करेंगे तो कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन भी मिलेगा. इसके अलावा दही भी कैल्शियम का अच्छा सोर्स है. दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं.

2. हरी पत्तेदार सब्जियां

हरी सब्जियों में अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है. इसके अलावा पालक, केले और कोलार्ड ग्रीन्स कैल्शियम के साथ साथ आयरन का भी बेहतरीन सोर्स होती हैं. ब्रोकली में कैल्शियम के साथ साथ विटामिन सी होता है जो हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है.

4. नट्स और बीज

ड्राई फ्रूट्स, नट्स और बीजों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है. ये वेजिटेरियन्स के लिए कैल्शियम का शानदार सोर्स है. खसखस की बात करें तो ये कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स है. इसके अलावा तिलों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है. चिया सीड्स कैल्शियम के साथ साथ ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है. वहीं बादाम से आपको कैल्शियम के साथ साथ हेल्दी फैट्स भी मिलते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.