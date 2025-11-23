Advertisement
क्या AC बना सकता है हीटर? जानें सर्दियों में इसका कैसे कर सकते हैं इस्तेमाल..

How to Use AC as Heater: क्या आप AC को हीटर बना सकते हैं? आपको बता दें, बाजार में ऐसे AC भी आते हैं, जिसे आप गर्मी में ठंडक और सर्दियों में गर्माहट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 23, 2025, 12:35 AM IST
How to Use AC as Heater: सर्दियों की शुरुआत हो गई है. लोग ठंड से बचने के लिए हीटर का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे भी AC होते हैं, जिन्हें आप हीटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हां, आजकल बाजार में ऐसे मॉडर्न AC मिल रहे हैं, जो गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में कमरे को गर्म कर सकते हैं. यह AC की खास तकनीक की वजह से ही संभव होती है, जो एक ही मशीन को दो मौसमों के लिए उपयोगी बनाती है. इस खबर में हम इसके बारे में डीटेल में बताएंगे. 

 

कौन से AC हीटर की तरह काम कर सकते हैं?
नॉर्मल AC से सिर्फ कूलिंग कर सकते हैं, लेकिन इनवर्टर AC या हीट पंप AC सर्दियों में हीटर की तरह काम कर सकते हैं. इन AC में ऐसी तकनीक होती है, जो उनकी कूलिंग साइकिल को बदल सकती है. रिमोट से हीट मोड ऑन करते ही, AC ठंडी हवा की जगह गर्म हवा देने लगती है. इसके साथ आपको ठंड में हीटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती. 

40% कम हो सकता है बिजली बिल
आमतौर पर रूम हीटर ज्यादा बिजली खपत करते हैं, ऐसे में हीट पंप AC की अलग तरह से काम करते हैं. यह कमरे को गर्म करते समय भी कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं. इस कारण कई एक्सपर्ट बताते हैं कि यह हीटर की तुलना में लगभग 40% तक बिजली बचा सकता है. इसके अलावा यह कमरे में ज्यादा जगह भी नहीं लेते, क्योंकि वही AC दोनों मौसम में काम करता है. 

 

AC खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
आपको बता दें, सारे AC हीटर मोड को सपोर्ट नहीं करते. ज्यादातर AC के मॉडल सिर्फ कूलिंग के लिए डिजाइन होते हैं. इसलिए AC लेते समय स्पेसिफिकेशन जरूर चेक करें. AC खरीदने के पहले हीट मोड, इनवर्टर तकनीक या हीट पंप सिस्टम को जरूर चेक करें. इससे आपको ठंड के समय में अलग हीटर पर खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

