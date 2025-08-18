क्या खराब लिपस्टिक से पीरियड आ सकता है लेट? डॉक्टर बोले- पैकेट में 2 चीजें देखें तो तुरंत फेंक दें

Lipstick May Delay Periods: लिपस्टिक किसी भी वीमेन के फैशन और ब्यूटी का सिंबल हो सकता है. ये उनके अट्रैक्शन लेवल में इजाफा करता है, लेकिन इसको लेकर कई बार हेल्थ कंसर्न सामने आते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. मनन वोहरा (Dr. Manan Vora) ने इसको लेकर ऐसी बातें बताई हैं जो चौंकाने वाली हैं.

लिपस्टिक से पीरियड में देरी

हाल ही के एक वीडियो में, डॉ. वोहरा ने लिपस्टिक के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बताया. उन्होंने कहा, "आपकी लिपस्टिक आपके पीरियड में देरी की वजह हो सकती है. अगर आपको पैकेट पर ये 2 शब्द दिखें, तो इसे तुरंत फेंक दें. कई लिपस्टिक, खासकर सस्ती या बिना रेगुलेशन वाली, में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके हार्मोनल सिस्टम को बिगाड़ सकते हैं."

कौन हैं इसके गुनहगार?

उन्होंने समझाया, "इसका सबसे बड़ा गुनहगार बीपीए (BPA) है जिसे बिस्फेनॉल ए (Bisphenol A) भी कहते हैं, जो प्लास्टिक पैकेजिंग में पाया जाता है. ये केमिकल एस्ट्रोजन की नकल करता है और आपके शरीर के हार्मोनल सिस्टम को कंफ्यूज कर सकता है. इसलिए, यहां 2 शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको देखना और पूरी तरह से बचना चाहिए: मिथाइल पैराबेन (Methyl Paraben) और प्रोपाइल पैराबेन (Propyl Paraben). इसके बजाय, लेबल पर "पीपीए फ्री" (PPA Free) या "पैराबेन फ्री" (Paraben Free) देखें."

सर्टिफिकेशन पर भी दें ध्यान

उन्होंने ऐसी सर्टिफिकेशन की लिस्ट भी दी जिन पर आप भारत में भरोसा कर सकते हैं. इनमें "इकोसर्ट (Ecocert), कॉसमॉस ऑर्गेनिक/नेचुरल (Cosmos Organic/Natural), यूएसडीए ऑर्गेनिक (USDA organic) और पेटा इंडिया क्रुएल्टी फ्री (Peta India Cruelty Free)" शामिल हैं.

लेबल जरूर पढ़ें

डॉ. वोहरा ने अपने वीडियो में कहा, "इसलिए, अगली बार अपनी लिपस्टिक खरीदने से पहले, उसे पलटें, लेबल पढ़ें और एनश्योर करें कि वो सेफ है. आपको ये जानकारी अपनी उन गर्लफ्रेंड्स को भेजने के लिए एनकरेज किया जाता है जिन्हें इसकी जरूरत है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.