क्या पौधे के लिए खाद की तरह काम कर सकता है केले का छिलका? यूज करने से पहले जान लें ये सच

Banana Peel: घर के बचे हुए किचन वेस्ट को पौधों के लिए खाद के रूप में इस्तेमाल करना आजकल ट्रेंड बन गया है. इसमें सबसे ज्यादा चर्चा केले के छिलके की होती है. अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या केले का छिलका पौधों के लिए फायदेमंद है और इसका असर कितना बेहतर हो सकता है. आइए इस बारे में डिटेल से जानते हैं.

केले के छिलके के न्यूट्रीएंट्स

केले का छिलका पौधों के लिए एक नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है. इसमें मौजूद पोटैशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम प्लांट की ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी होते हैं.

1. पोटैशियम फूल और फल आने के प्रॉसेस को तेज करता है.

2. फॉस्फोरस जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है.

3. कैल्शियम पौधे के सेल्स को हेल्दी रखता है.

4. मैग्नीशियम पत्तियों को हरा-भरा बनाए रखने में मददगार है.

केले का छिलका कैसे यूज करें ?

1. सीधे मिट्टी में दबाकर: केले के छिलकों को काटकर पौधे के गमले की मिट्टी में दबा दें. यह धीरे-धीरे गलकर खाद का काम करता है.

2. पाउडर बनाकर: धूप में छिलकों को सुखाकर पीस लें और फिर पाउडर को पौधों की जड़ों के पास डालें.

3. लिक्विड फर्टिलाइजर: केले के छिलकों को पानी में कुछ दिनों तक भिगोकर रखें. ये पानी पौधों को देने से तुरंत पोषण पहुंचता है.

केले के छिलके का पौधों पर असर

1. इससे पौधों में फूल और फल ज्यादा मात्रा में आते हैं.

2. पत्तियां ज्यादा हरी और चमकदार दिखती हैं.

3. मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है.

4. पौधों की इम्यूनिटी बढ़ती है.

5. छोटे गमले वाले पौधों के लिए ये हल्की और सुरक्षित खाद मानी जाती है.

इन बातों का रखें ख्याल

1. छिलकों को सीधे बाहर फेंकने की बजाय काटकर या सुखाकर ही इस्तेमाल करें, वरना कीड़े-मकोड़े लग सकते हैं.

2. ज्यादा क्वांटिटी में एक साथ छिलके डालने से मिट्टी में बदबू और फंगस की परेशानी हो सकती है.

3. केले के छिलके सिर्फ सप्लीमेंटरी फर्टिलाइजर हैं, पूरी तरह से केमिकल खाद या कम्पोस्ट की जगह नहीं ले सकते.