क्या च्युइंग गम चबाने से स्टार्स की तरह शार्प होती है जॉ लाइन? जानें इसके पीछे की सच्चाई

Chewing Gum For Jawline: फिल्म स्टार्स अपनी शार्प जॉ लाइन के लिए जाने जाते हैं. वहीं कुछ लोग भी शार्प जॉ लाइन की चाहत करते हैं. अक्सर लोग शार्प जॉ लाइन के लिए च्युइंग गम चबाते हैं. माना जाता है कि च्युइंग गम चबाने से जॉ लाइन शार्प होती है. आइए जानते हैं क्या सच में च्युइंग गम चबाने से जॉ लाइन शार्प होती है.

च्युइंग गम चबाने क्या फायदेमंद होता है?

च्युइंग चबाने से चेहरे की मसल्स एक्टिव रहती हैं. ज्यादा देर तक च्युइंग गम चबाने से फायदे की जगह नुकसान हो सकता है. च्युइंग चबाने के कुछ फायदे भी है जैसे मुंह की बदबू दूर होना.

शार्प जॉ लाइन के लिए च्युइंग गम चबाना कितना सही

शार्प जॉ लाइन के लिए कुछ लोग च्युइंग गम चबाते हैं. रोजाना च्युइंग गम चबात हैं तो इससे जॉ लाइन शार्प नहीं होती है. च्युइंग चबाने से चेहरे का फैट कम नहीं होता है. ज्यादा देर तक च्युइंग चबाना यह खतरनाक हो सकता है.

च्युइंग गम चबाने के नुकसान

लगातार च्युइंग गम चबाने से जबड़े के ज्वाइंट्स पर असर पड़ सकता है.

ज्यादा समय तक च्युइंग चबाने से दांतों में सड़न हो सकती है. च्युइंग में मौजूद शुगर दांतों में सड़न की समस्या को बढ़ा सकते हैं.

च्युइंग गम में आर्टिफिशियल कलर, शुगर और प्रिजरवेटिव का इस्तेमाल किया जाता है जिस वजह से कई समस्या हो सकती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

