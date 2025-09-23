डायबिटीज है, लेकिन नवरात्रि में रखना चाहते हैं व्रत, जानिए शुगर पेशेंट के लिए ये आसान है या मुश्किल

Can Diabetes Patients Observe Navratri Vrat: नवरात्रि का पवित्र समय चल रहा है. इस मौके पर भक्त 9 दिनों तक व्रत रखकर मां के 9 रूपों की पूजा करते हैं. ऐसे समय में डायबिटीज से पीड़ित लोगों के मन में व्रत रखने को लेकर कंफ्यूजन बना रहता है. वो व्रत रखना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं उनकी सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े, इसलिए अपने कदम पीछे खींच लेते हैं. आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों डायबिटीज मरीजों के लिए कुछ जरूरी सावधानियों के साथ व्रत रखने को सेफ मानते हैं.

डायबिटीज में व्रत कैसे है मुमकिन?

आयुष मंत्रालय और आयुर्वेदाचार्यों की मानें, तो शरीर का पंच तत्त्वों से संतुलन बनाए रखना ही असली सेहत है और व्रत अगर सही तरीके से किया जाए, तो वो बॉडी के टॉक्सिंस को बाहर निकालने और डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देने का काम करता है. डायबिटीज में व्रत रखना तभी मुमकिन है, जब इसे 'भूखा रहने' की बजाय 'सही ढंग से खाने' की प्रॉसेस माना जाए.

इस दौरान क्या खाएं?

व्रत के दौरान लंबे वक्त तक खाली पेट न रहें. जब शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है तो कमजोरी, चक्कर आना, और यहां तक कि बेहोशी तक की नौबत आ सकती है. इसलिए जरूरी है कि हर 2 से 3 घंटे में कुछ न कुछ न्यूट्रीशनल और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम्स खाते रहें. समा के चावल, कुट्टू या राजगिरा का आटा, उबला हुई शकरकंद, मखाने और पनीर जैसे ऑप्शंस बेहतरीन माने जाते हैं क्योंकि ये धीरे-धीरे पचते हैं और ब्लड शुगर को अचानक नहीं बढ़ने देते.

पानी की कमी न होने दें

इसके साथ-साथ पानी पीना भी उतना ही जरूरी है. व्रत में डिहाइड्रेशन जल्दी हो सकता है, जो डायबिटीज मरीजों के लिए खतरे की घंटी है. पानी के अलावा नारियल पानी, बिना चीनी वाला नींबू पानी, या छाछ जैसे हेल्दी ड्रिंक्स शरीर को तरोताजा रखने के साथ-साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी पूरी करते हैं.

मीठे और ऑयल से परहेज

आजकल व्रत में तले-भुने और मिठाइयों का सेवन खूब किया जाता है, लेकिन साइंस कहता है कि इनसे दूर रहना ही बेहतर है. फ्राई की बजाय उबली, भुनी या हल्की सी सिकी हुई चीजें खाना न सिर्फ शुगर को काबू में रखेगा बल्कि पेट पर भी ज्यादा भार नहीं डालेगा. चीनी की जगह स्टीविया या गुड़ जैसे हेल्दी ऑप्शंस को चुनें.

दवा खाना न भूलें

आयुर्वेद में व्रत को शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का एक तरीका माना गया है, इसलिए इस दौरान अपनी दवाओं को समय पर लेना बिल्कुल न भूलें. अगर आप इंसुलिन पर हैं या कोई खास दवा ले रहे हैं, तो व्रत शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें. अगर डॉक्टर मना करते हैं तो व्रत न रखें.

