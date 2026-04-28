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क्या तरबूज खाने से हो सकता है साल्मोनेला? एक्सपर्ट से जानें इसे लक्षण और कारण

एक्सपर्ट के अनुसार तरबूज खाने से साल्मोनेला संक्रमण हो सकता है. साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग का गंभीर रूप है. साल्मोनेला बैक्टीरिया आंतों पर अटैक करता है जिससे पेट में दर्द, बुखार और दस्त की समस्या हो सकती है. तरबूज मिट्टी में उगता है ऐसे में तरबूज के ऊपर साल्मोनेला बैक्टीरिया पनप सकता है. बिना साफ किए तरबूज को काटने से शरीर के अंदर साल्मोनेला बैक्टीरिया चले जाते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 28, 2026, 05:30 AM IST
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क्या तरबूज खाने से हो सकता है साल्मोनेला? एक्सपर्ट से जानें इसे लक्षण और कारण

मुंबई से ऐसी घटना सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है. मुंबई में एक परिवार ने बिरयानी खाने के बाद तरबूज का सेवन किया. तरबूज खाने के बाद परिवार के लोगों की तबीयत खराब हो गई. सभी लोगों ने लगभग रात को 9 बजे बिरयानी खाई, इसके बार लगभग रात को 1 बजे तरबूज खाया. इसके बाद सुबह उनकी तबीयत खराब हो गई. उल्टी और दस्त की समस्या परेशान पूरा परिवार अस्पताल गया. लेकिन इलाज के दौरान पूरे परिवार की मौत हो गई. उनकी मौते के पीछे का क्या कारण इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार बिरयानी खाने के बाद तरबूज खाने से परिवार की मौत हुई है. ऐसे में यथार्थ अस्पताल के गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर कपिल शर्मा से जानते हैं क्या क्या तरबूज खाने से हो सकता है साल्मोनेला?

साल्मोनेला बैक्टीरिया क्या है? 

साल्मोनेला बैक्टीरिया इंफेक्शन है जो कि खराब खाने और गंदे पानी की वजह से होता है. साल्मोनेला बैक्टीरिया में दस्त, बुखार और पेट दर्द की समस्या रहती है. यह बैक्टीरिया आंतों पर बुरा असर डालता है. साल्मोनेला बैक्टीरिया आंतों की कोशिकाओं को खराब कर देता है. जब आंतों की कोशिकाएं खराब हो जाती है तो पानी सोखने में दिक्कत आती है. ऐसे में पेट में दर्द और ऐंठन की समस्या हो सकती है. इस वजह पानी दस्त के जरिए शरीर से बाहर आता है. 

इसे भी पढ़ें- क्या चिकन-बिरयानी और तरबूज खाने से हो सकती है मौत, डॉक्टर्स ने दी राय; वाटरमेलन की वजह से कब बिगड़ती है तबीयत 

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क्या तरबूज से साल्मोनेला हो सकता है 

डॉक्टर के अनुसार तरबूज खाने से साल्मोनेला हो सकता है. साल्मोनेला की समस्या तब होती है जब गंदा तरबूज बिना धोए काटा जाता है. ऐसे में छिलके पर लगे कीटाणु चाकू के जरिए तरबूज के अंदर फैल जाते हैं. ऐसे में इस तरबूज का सेवन करने से शरीर के अंदर साल्मोनेला बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं. जो कि गंभीर फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है. एक्सपर्ट के अनुसार तरबूज मिट्टी में उगते हैं. ऐसे में मिट्टी, गंदा पानी और जानवर के मल की वजह से तरबूज के ऊपर साल्मोनेला के बैक्टीरिया लग सकते हैं. 

आंतों के अंदर कैसे जाता है साल्मोनेला बैक्टीरिया 

साल्मोनेला बेहद छोटा बैक्टीरिया है. इस बैक्टीरिया की लंबाई 0.7 से 1.5 माइक्रोमीटर है. ये बैक्टीरिया गंदे पानी और खराब खाने के जरिए शरीर के अंदर जाते हैं. जब बैक्टीरिया आंतों के अंदर जाते हैं सूजन की समस्या हो जाती है. समय पर अगर इलाज नहीं मिला तो मरीज की जान भी जा सकती है. 

इसे भी पढ़ें- रात 9 बजे खाई बिरयानी, 1 बजे खाया तरबूज, एक रात में पूरा परिवार खत्म, महाराष्ट्र की घटना ने चौंकाया

साल्मोनेला बैक्टीरिया के लक्षण 

साल्मोनेला बैक्टीरिया होने पर कुछ लक्षण नजर आते हैं. इन लक्षणों की पहचान कर इस समस्या से राहत मिल सकती है. इस लक्षणों  देखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए. 
बुखार आना 
सिरर्दद होना 
उल्टी आना 
जी मिचलाना 
दस्त 
पेट में दर्द 
पेट में ऐंठन 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

 

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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