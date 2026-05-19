हीटवेव ने उड़ाई रातों की नींद, AC भी हुआ फेल, डॉक्टर से जानें इसके पीछे का कारण

हीटवेव की वजह से रातों की नींद उड़ गई है. नींद पूरी ना होने पर मन चिड़चिड़ा हो जाता है. गर्मियों से बचाव के लिए AC सबसे कारगर माना जा रहा है. फोर्टिस अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत बंगा के अनुसार एसी वाले ठंडे कमरे में सोने के बाद भी लोगों में नींद ना आने की समस्या हो रही है. रात को बार-बार नींद टूटना बहुत ज्यादा पसीना, सुबह सिरदर्द और रात को थकान महसूस होना .इसका मुख्य कारण शरीर का अधिक गर्म हो जाना है. दिनभर तापमान बहुत ज्यादा रहता है, जिस वजह से दिवारें और कमरे भी गर्म हो जाते हैं. AC चलने के बाद भी शरीर जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है, गर्मी और उमस के कारण शरीर का तापमान बैलेंस नहीं हो पाता है जिस वजह से गहरी नींद नहीं आती है.
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गर्मियों अक्सर गर्मी की वजह से अच्छी नींद नहीं आती है. रात को बार-बार नींद टूट जाती है. नींद पूरी ना होने की वजह से इंसान का मन भी चिड़चिड़ा हो जाता है. गर्मियों से राहत पाने के लिए लोग घरों में AC और कूलर का इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद भी लोगों को गहरी और अच्छी नींद नहीं आ रही हैं. क्या आपको भी रात को सोने में परेशान आ रही हैं. आइए फोर्टिस अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत बंगा से जानते हैं कि आखिरकार एसी चलाने के बाद भी नींद क्यों टूट रही है.
डॉक्टर के अनुसार हीटवेव यानी बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से लोग केव बाहर ही नहीं बल्कि घर के अंदर भी काफी परेशान हैं. रात को AC में सोने के बाद भी लोगों में बेचैनी, बार-बार नींद का टूटना, पसीना आने की समस्याहो रही है. डॉक्टर के अनुसार शरीर जब अंदर से ज्यादा गर्म हो जाता है तो नींद नहीं आती है. दरअसल दिनभर तापमान बहुत ज्यादा होता है, ऐसे में कमरे की दीवार और कमरा भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है. ऐसे में एसी चलने के बाद भी शरीर ठंडा नहीं होता है. उमस और गर्मी की वजह से गहरी नींद नहीं आती है. क्योंकि शरीर तापमान को बैलेंस नहीं कर पाता है.
डॉक्टर के अनुसार एलर्जी, सांस से जुड़ी बीमारियां, अस्थमा, ऑब्सट्रक्टिव, हार्ट संबंधी समस्या और हिडाइड्रेशन की समस्या से परेशान लोगों पर ज्यादा असर पड़ता है. जैसे-जैसे लू की समस्या बढ़ती है गर्मियों में अच्छी नींद लेना एक समस्या बन जाती है. AC में सोने के बाद भी नींद में खलल पड़ जाती है. एक्सपर्ट का कहना है कि रात को तापमान जब तक कम नहीं होगा तो लोगों में नींद की समस्या बढ़ सकती है. अच्छी नींद के लिए तापमान का कम होना बेहद जरूरी है.
लोग दिनभर में तेज गर्मी में काम करके बाद घर लौटते हैं तो AC तापमान बहुत कम कर देते हैं. तापमान में अचानक गिरावट की वजह से भी नींद खराब हो जाती है. डॉक्टर के अनुसार तापमान में अचानक बदलाव होने पर भी नींद की समस्या हो जाती है. दिनभर गर्मी में काम करना और रात के समय AC में सोने से मांसपेशियों में दिक्कत और नींद में गड़बड़ हो सकती है.
रात को अच्छी नींद ना लेने की वजह से शरीर की एनर्जी लेवल बल्कि सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ता है. बार-बार नींद में रुकावट आने से सेहत पर गहरा असर पड़ सकता है. नींद में कमी की वजह से तनाव बढ़ सकता है. इसके अलावा ब्लड प्रेशर में भी उतार-चढ़ाव आ सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.