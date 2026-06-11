क्या वाकई हाई-प्रोटीन पनीर धोखा है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताई पूरी सच्चाई

आजकल मार्केट में ऐसे पनीर मिल रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि इन पनीर में दोगुना प्रोटीन है. लेकिन क्या सच में पनीर में दोगुना प्रोटीन हो सकता है. सर्टिफाइड हेल्थ कोच अंकिता श्रीवास्तव ने सवाल किया है कि क्या सच में दोगुना प्रोटीन होता है.आइए जानते हैं क्या सच में पनीर में डबल प्रोटीन पाया जा सकता है.
मार्केट में प्रोटीन से भरपूर खाद्य उत्पादों की भरमार है और कई ब्रांड सामान्य उत्पादों की तुलना में अधिक प्रोटीन होने का दावा करते हैं. इसी बीच हेल्थ कोच अंकिता श्रीवास्तव ने ‘हाई-प्रोटीन पनीर’ को लेकर सवाल उठाया है. हालांकि, उनका मानना है कि ये कोई स्कैम नहीं है, क्योंकि पनीर बनाने से पहले अतिरिक्त दूध प्रोटीन मिलाने से उसमें वास्तव में अधिक प्रोटीन हो सकता है.
क्या पनीर में ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है. हेल्थ कोच अंकिता श्रीवास्तव ने के अनुसार पनीर बनाने से अगर दूध में एक्स्ट्रा प्रोटीन मिलाने से पनीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ सकती है. ऐसे में मार्केट में ज्यादा मात्रा प्रोटीन वाला पनीर मिल सकती है.
प्रोटीन शरीर के लिए बेहद जरूरी है. प्रोटीन का सेवन करने से मांसपेशियों का निर्माण होता है. प्रोटीन ना केवल मांसपेशियों बल्कि स्किन, बालों और शरीर के आंतरिक अंगो की मरम्मत करने में मदद करता है. ऐसे में डाइट में प्रोटीन बेहद जरूरी है.
प्रोटीन की कमी होने पर मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं ऐसे में इंसान बार-बार बीमार होने लगता है. इसके अलावा प्रोटीन की कमी होने पर बाल झड़ने, थकान की समस्या भी होती है. शाकाहारी लोगों में प्रोटीन की कमी ज्यादा देखने को मिलती है. क्योंकि दाल, बीन्स, नट्स और साबुत अनाज में प्रोटीन पाया जाता है.
अंडा, चिकन, मटन, मछली, दूध, पनीर और सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है. प्रोटीन के लिए आप डाइट में इन फूड्स को शामिल कर सकते हैं.
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