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क्या वाकई हाई-प्रोटीन पनीर धोखा है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताई पूरी सच्चाई

स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन डाइट लेना बेहद जरूरी है. शाकाहारी लोगों में प्रोटीन की कमी देखी गई हैं. ऐसे में मार्केट में हाई प्रोटीन मिल रहे हैं. आइए जानते हैं क्या सच में हाई प्रोटीन पनीर होता है.

Written ByShilpa
Published: Jun 11, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:41 PM IST
क्या वाकई हाई-प्रोटीन पनीर धोखा है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताई पूरी सच्चाई

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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