क्या इंडोर प्लांट्स घर के पॉल्यूशन को कम करते हैं? बढ़ते AQI में सेहतमंद रहने का आसान तरीका..

Air Purifying Plants: भारत की राजधानी दिल्ली में आज के समय में सबसे बड़ी समस्या बढ़ता AQI है. लोग हवा में घुली जहरीली हवा से परेशान हैं. बाहर के साथ घरों के अंदर भी जहरीली हवा का असर महसूस होता है. ऐसे में प्लूयशन से बचने के लिए कुछ लोग घर पर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर रहे, तो कुछ घर पर ग्रीन प्लांट्स लगा रहे. पर लोगों के मन में ये सवाल हमेशा रहता है कि क्या इनडोर प्लांट्स सचमें पॉल्यूशन को कम करता है? ऐसे में इस खबर में हम आपको इसका जवाब देंगे..

क्या प्लांट्स हवा को साफ करते हैं?

स्नेक प्लांट, एरेका पाम, मनी प्लांट और पीस लिली जैसे घर में लगाए जाने वाले कुछ पौधे हवा में मौजूद हानिकारक गैसों को कुछ हद तक सोखने में मदद करते हैं. ये पौधे डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हवा थोड़ी साफ हो जाती है. लेकिन हम इसे कोई ठोस सॉल्यूशन की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पर पॉल्यूशन दूर करने में ये सपोर्ट कर सकता है.

नमी बनाए रखने में मदद

अक्सर कमरे में एसी या हीटर के इस्तेमाल से हवा ड्राई हो जाती है. ऐसे में कमरे में पौधे लगाने से, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से हवा में नमी बढ़ती है. इससे ब्रीदिंग आसान होती है, स्किन ड्राई नहीं होती और आंखों में जलन भी कम होती है.

मेंटल स्ट्रेस और थकान

हवा को शुद्ध करने के साथ-साथ इंडोर प्लांट्स आपके मूड को बेहतर करने में भी आपकी मदद कर सकता है. कमरे में हरियाली देखते ही दिमाग शांत हो जाता है, स्ट्रेस कम होती है और ध्यान लगाने में मदद मिलती है. ऐसे में साफ और सुकून भरा माहौल सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है.

अकेले प्लांट्स काफी नहीं

ये बात समझना बेहद जरूरी है कि केवल पौधे लगाकर आप इंडोर पॉल्यूशन को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते हैं. पॉल्यूशन कम करने के लिए बेहतर वेंटिलेशन, खिड़कियों को खोलना, कम केमिकल वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना और समय-समय पर सफाई करना भी जरूरी है. तभी घर के अंदर के पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है.

