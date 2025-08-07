क्या लिपस्टिक लगाने से काले हो जाते हैं होंठ, जानें सच्चाई

लिपस्टिक लगाने से किसी भी महिला की खूबसूरती बढ़ जाती है. लाल और गुलाबी होंठ चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने का काम करते हैं. लिपस्टिक एक ऐसा मेकअप प्रोडक्ट है जो लगभग हर महिला के पास होता है. क्या आप जानते हैं आपके लिप्स को खूबसूरती बढ़ाने वाली लिपस्टिक आपके होंठों का नेचुरल कलर खराब कर उसे काला कर देता है.
लिपस्टिक से होंठ हो सकते हैं काले
लिपस्टिक में लीड, केमिकल, आर्टिफिशयल कलर और केमिकल प्रिजेवेर्टिव्स पाए जाते हैं जो कि आपके लिप्स का नेचुरल रंग कम कर आपके लिप्स को काला कर सकता है. लिपस्टिक में मौजूद लीड और क्रोमियम जैसे केमिकल होंठों पर जमा होने लगते हैं जो कि लिप्स को काला करते हैं.
इन बातों का रखें ध्यान
लिपस्टिक खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. सस्ती लिपस्टिक में ज्यादा खराब केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है. सस्ती लिपस्टिक लेना आपके लिप्स के लिए ज्यादा हानिकारक हो सकता है. ऐसे में लिपस्टिक खरीदते समय इन बातों का खास ध्यान दें.
क्वॉलिटी
हमेशा अच्छी क्वॉलिटी की लिपस्टिक खरीदें. लिपस्टिक खरीदते समय ध्यान दें कि इसमें लीड या फिर अन्य हानिकारक केमिकल्स तो नहीं है.
लेबल का दें ध्यान
अगर आपकी लिपस्टिक के लेबल पर रेड डाई 40 या फिर येलो लेक 5 एलुमिनियम कंपाउंड हो इसके अलावा लिपस्टिक पर parfum लिखा हो तो इस तरह की लिपस्टिक को ना खरीदें. यह आपके होंठों के लिए घातक साबित हो सकती है.
मैट लिपस्टिक है ज्यादा खतरनाक
मैट लिपस्टिक लिप्स पर लंबे समय के लिए टिकी रहती है लेकिन यह ज्यादा खतरनाक होती है. दरअसल मैट लिपस्टिक में केमिकल का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. रात को सोने से पहले मैट लिपस्टिक को लिप्स से अच्छे से हटाएं.
