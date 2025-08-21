क्या दिल्ली के मौसम में बालकनी या छत पर स्ट्रॉबेरी उगाई जा सकती है? अगर हां, तो कैसे?
क्या दिल्ली के मौसम में बालकनी या छत पर स्ट्रॉबेरी उगाई जा सकती है? अगर हां, तो कैसे?

स्ट्रॉबेरी ऐसा फल है जिसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन बाजार में मिलने वाले फल में अक्सर पेस्टीसाइड्स होते हैं, ऐसे में घर में ही स्ट्रॉबेरी उगाना सही रहेगा.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 21, 2025, 06:39 AM IST
क्या दिल्ली के मौसम में बालकनी या छत पर स्ट्रॉबेरी उगाई जा सकती है? अगर हां, तो कैसे?

How To Grow Strawberry At Home: दिल्ली का मौसम अपनी एक्सट्रीम के लिए जाना जाता है. यहां सर्दियों में तापमान बेहद नीचे चला जाता है, वहीं गर्मियों में लू और तेज धूप लोगों को परेशान कर देती है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस तरह वेदर में स्ट्रॉबेरी जैसी नाजुक फल वाली पौध को बालकनी या छत पर उगाना मुमकिन है? इसका जवाब है- हां, लेकिन प्रोपर केयर और तकनीक के साथ.

स्ट्रॉबेरी उगाना कैसे मुमकिन है?

स्ट्रॉबेरी ठंडे और हल्के मौसम की फसल है. इसे ज्यादा गर्मी पसंद नहीं होती और न ही बहुत अधिक ठंड. दिल्ली की सर्दियां नवंबर से फरवरी तक ठंडी रहती हैं, जो स्ट्रॉबेरी की ग्रोथ के लिए बिल्कुल अनुकूल समय है. अगर पौधे को सही मिट्टी, धूप और पानी दिया जाए तो घर की बालकनी या छत पर आसानी से स्ट्रॉबेरी की खेती की जा सकती है.

स्ट्रॉबेरी उगाने के लिए सही समय

दिल्ली में स्ट्रॉबेरी उगाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर के आखिर से लेकर नवंबर की शुरुआत है. इस समय मौसम न ज्यादा गर्म होता है और न ही बहुत ठंडा. पौधा धीरे-धीरे जड़ पकड़ लेता है और फरवरी-मार्च तक अच्छे फल देने लगता है.

मिट्टी की तैयारी

स्ट्रॉबेरी पौधे को हल्की, उपजाऊ और पानी निकासी वाली मिट्टी पसंद है. इसके लिए गार्डन मिट्टी, गोबर की खाद और रेत को बराबर मात्रा में मिलाकर गमले में भरें. ये मिश्रण पौधे को पर्याप्त पोषण और नमी देता है.

गमले का चुनाव

कम से कम 8-10 इंच गहरे गमले का इस्तेमाल करें. चाहें तो ग्रो बैग या रेक्टेंगलर पॉट भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. ध्यान रहे कि गमले के नीचे पानी निकलने का छेद जरूर हो.

धूप और पानी

स्ट्रॉबेरी के पौधों को दिन में कम से कम 4-5 घंटे की धूप चाहिए. बालकनी या छत पर ऐसी जगह गमला रखें जहां हल्की-सी सीधी धूप आती हो. पानी हमेशा संतुलित दें—मिट्टी न तो बहुत सूखी हो और न ही ज्यादा गीली.

देखभाल और खाद

हर 15-20 दिन पर पौधे को तरल खाद (जैविक खाद या वर्मी कम्पोस्ट की चाय) दें. इससे पौधा हेल्दी रहेगा और अच्छे फल देगा. ध्यान रखें कि स्ट्रॉबेरी के पौधे को कीड़े लगने की संभावना रहती है, इसलिए नीम का तेल मिलाकर समय-समय पर स्प्रे करें.

फल कब मिलेंगे?

अगर पौधा अक्टूबर-नवंबर में लगाया गया है तो जनवरी से मार्च तक ताजी, लाल और रसीली स्ट्रॉबेरी खाने को मिल सकती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

;