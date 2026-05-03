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क्या शाकाहारी लोगों में जल्दी ठीक होता है कैंसर, स्टडी में हुआ खुलासा

ब्रिटिश जनरल ऑफ कैंसर में पब्लिश हुई स्टडी के अनुसार वेजिटेरियन लोगों में कैंसर का रिस्क हो सकता है. यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स ने शोध में पाया है कि वेजिटेरियन लोगों में कुछ तरह के कैंसर का रिस्क कम देखने को मिला है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 03, 2026, 04:07 AM IST
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क्या शाकाहारी लोगों में जल्दी ठीक होता है कैंसर, स्टडी में हुआ खुलासा

कैंसर एक खतरनाक बीमारी है. कैंसर की बीमारी लेकर वैज्ञानिकों ने बताया है कि वेजिटेरियन डाइट लेने से कैंसर का रिस्क कम हो सकता है. हाल ही में आई स्टडी के अनुसार वेजिटेरियन डाइट से कुछ कैंसर का रिस्क कम होता है. आइए जानते हैं नई स्टडी के बारे में. 

स्टडी में हुआ खुलासा 

यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स के अनुसार 18 लाख लोगों के डेटा का विश्लेषण किया गया. इस दौरान लोगों को अलग-अलग डाइट को फोलो किया गया. जैसे मीट खाने वाले लोग, मछली खाने वाले लोग, वीगन डाइट लेने वाले लोग और वेजिटेरियन डाइट लेने वाले लोग. स्टडी में पाया गया है कि वेजिटेरियन लोगों में कुछ कैंसर का रिस्क कम था. 

कौन से कैंसर का रिस्क है कम 

स्टडी के अनुसार वेजिटेरियन लोगों में पैंक्रियाटिक कैंसर का रिस्क कम पाया गया है. जो लोग शाकाहारी भोजन करते हैं उनमें लगभग 21 प्रतिशत पैंक्रियाटिक कैंसर का रिस्क कम लगा. इसके अलावा 12 प्रतिशत प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम और 9 प्रतिशत ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम पाया गया. 

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क्या वेजिटेरियन से ठीक हो सकता है कैंसर 

स्टडी में ये बात साबित नहीं हुआ है कि शाकाहारी लोगों में कैंसर जल्दी ठीक हो जाता है. इस रिसर्च में बताया गया है कि वेजिटेरियन डाइट लेने से कैंसर का रिस्क कम हो सकता है लेकिन कैंसर जल्दी ठीक होता है इस बारे में जानकारी नहीं है. 

शाकाहारी डाइट कैसे रिस्क को करता है कम 

रिसर्चर्स के अनुसार प्लांट बेस्ट डाइट में फाइबर एंटीऑक्सीडेंट और कम सैचुरेटेड फैट होता है, जो शरीर में सूजन कम करने और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मददगार होता है. फल, सब्जियों, साबुत अनाज और दाल पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है. शाकाहारी लोगों में बाडी मास्क इंडेक्स कम होता है जो कि कैंसर के रिस्क को कम कर सकता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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