क्या सिर्फ पैदल चलने से कम हो सकता है वजन? जानें 1 किलो वेट घटाने के लिए कितनी वॉकिंग है जरूरी..

क्या सिर्फ पैदल चलने से कम हो सकता है वजन? जानें 1 किलो वेट घटाने के लिए कितनी वॉकिंग है जरूरी..

Walking for Weight Loss: क्या आप वॉकिंग से वजन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर ऐसा है, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको बताएंगे, कि 1 किलो फैट बर्न करने के लिए एस इंसान को कितनी वॉक करने की जरूरत पड़ती है?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 22, 2025, 07:54 AM IST
क्या सिर्फ पैदल चलने से कम हो सकता है वजन? जानें 1 किलो वेट घटाने के लिए कितनी वॉकिंग है जरूरी..

How to Burn 1 kg of Fat: आज के समय में ज्यादातर लोग अपनी सेहत को लेकर सतर्क हो गए हैं और हेल्दी रहने के लिए तरह-तरह की चीजें करने रहते हैं. कोई एक्सरसाइज कर रहा है, तो कोई डाइटिंग. अगर कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो फिट रहने और वेट कंट्रोल करने के लिए वॉक तो जरूर कर रहा. आपको बता दें, वॉकिंग हेल्दी रहने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका माना जाता है. हालांकि अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि वजन कम करने के लिए कितनी वॉकिंग करनी चाहिए. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि 1 किलो फैट बर्न करने के लिए कितनी वॉक करनी फायदेमंद है?

 

1 किलो फैट का मतलब क्या है?
अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं और वॉकिंग करके वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आपको ये खबर पढ़नी चाहिए. हमारे शरीर में जमा 1 किलो फैट लगभग 7700 कैलोरी के बराबरा होता है. मतलब अगप आपको 1 किलो फैट अपनी बॉडी से घटाना है, तो आपके बॉडी को करीब 7700 कैलोरी ज्यादा बर्न करनी होगी. ऐसे में ये काम धीरे-धीरे सेफ तरीके से करना ज्यादा बेहतर होता है, जिससे वेट लॉस होने के साथ-साथ बॉडी हेल्दी रहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

वॉक करने से कैसे बर्न होगी कैलोरी?
अगर एक इंसान 5–6 किमी प्रति घंटा के एवरेज से नॉर्मल वॉक करता है, तो उसे 1 किलोमीटर वॉक करने में लगभग 50 से 60 कैलोरी बर्न होता है. ये संख्या इंसान के जीवन, उम्र और चलने की स्पीड पर थोड़ा कम या ज्यादा हो सकती है. 

 

1 किलो फैट बर्न करने के लिए कितनी वॉक करनी चाहिए?
अगर आप हर किलोमीटर में 55 कैलोरी बर्न का एवरेज माने, तो (7700 ÷ 55) होने के बाद लगभग 140 किलोमीटर वॉक बच सकता है. इसका मतलब ये है कि 1 किलो फैट भर्न करने के लिए इंसान को करीब 135 से 145 किलोमीटर तक वॉक करनी होगी. इसके साथ-साथ अगर आप रोजाना 5 किलोमीटर चल रहे हैं, तो लगभग 27 से 30 दिनों में 1 किलो फैट कम किया जा सकता है.

 

इन बातों का रखें ध्यान..
वजन घटाने के लिए वॉक के साथ-साथ कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे - रोज एक ही समय पर वॉक करना, वॉक करने वक्त तेजी से चलने की कोशिश करें, जंक फूड और मीठे ड्रिंक्स से परहेज करें पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, साथ ही पूरा आराम और अच्छी नींद लेने की कोशिश करें. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

