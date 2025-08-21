क्या चेहरे पर नारियल तेल लगाने से हो सकता है नुकसान? सच्चाई आपको कर देगी हैरान!

नारियल तेल में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी के गुण पाए जाते हैं. ऐसे में अधिकतर लोग नारियल तेल को स्किन केयर रूटीन में शामिल करने की सलाह देते हैं. नारियल तेल का इस्तेमाल से स्किन संबंधी समस्या दूर हो सकती है. लेकिन नारियल तेल लगाने से स्किन पर नुकसान भी हो सकता है. आइए जानते हैं नारियल तेल लगाने से स्किन को क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं.

नारियल तेल से स्किन को नुकसान

नारियल तेल हर स्किन टाइप के लिए सही नहीं है. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो नारियल तेल लगाने से आपको नुकसान हो सकता है. दरअसल ऑयली स्किन पर नारियल तेल लगाने से ब्रेकआउट हो सकता है. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको नारियल तेल का इस्तेमाल काफी सोच-समझकर करना चाहिए.

सेंसिटिव स्किन

जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती हैं उन्हें भी नारियल तेल लगाने से नुकसान हो सकता है. सेंसिटिव स्किन पर नारियल तेल लगाने से खुजली की समस्या हो जाती है. खुजली की वजह से स्किन लाल हो जाती हैं वहीं स्किन पर दाने भी हो सकते हैं.

पिंपल की समस्या

नारियल तेल लगाने स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं. त्वचा के रोमछिद्रों के बंद होने की वजह से पिंपल हो जाते हैं. खासकर ऑयली स्किन के लोगों में नारियल तेल लगाने से पिंपल की समस्या हो सकती है. वहीं नारियल तेल लगाने से रैशेज और खुजली भी हो सकती है.

