Vitamins Overdose हमारे शरीर के लिए खतरनाक है या नहीं? जानिए डाइटीशियन की राय

Can We Overdose on Vitamins: तमाम पोषक तत्वों की तरह विटामिंस भी हमारे शरीर के लिए बेहत अहम हैं. अक्सर ये कोशिश की जाती है कि इसकी कमी न हो वरना हम कई डेफिशियेंसी डिजीज के शिकार हो जाएंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि विटामिंस का सेवन अगर जरूरत से ज्यादा कर लिया जाए तो ये बॉडी के लिए खतरनाक है या नहीं. इस बारे में जानने के लिए हमने ग्रेटर नोएडा के GIMS अस्पताल में कार्यरत मशहूर डाइटीशियन डॉ. आयुषी यादव (Dr. Ayushi Yadav) से बात की.

क्या है डाइटीशियन आयुषी की राय

डॉ. आयुषी यादव ने बताया, 'जब फूड्स के जरिए नेचुरल तरीके से विटामिंस का सेवन किया जाता है, तो बड़ी मात्रा में खाने पर भी इन पोषक तत्वों से नुकसान होने की संभावना नहीं होती है. लेकिन जब इसकी कंसेट्रेटेड डोज सप्लीमेंट यानी टैब्लेट और कैप्सूल के तौर पर खाई जाती है तो ओवरडोज के गंभीर नतीजे सामने आ सकते है.'

विटामिन ओवरडोज से होने वाले नुकसान

विटामिन ए Vitamin A

विटामिन ए की टॉक्सिसिटी, या हाइपरविटामिनोसिस ए (Hypervitaminosis A), विटामिन-ए युक्त खाद्य पदार्थ खाने से हो सकता है, लेकिन ये मामला ज्यादातर पूरक सप्लीमेंट्स से जुड़ा होता है. लक्षणों में उल्टी, बढ़ा हुआ इंट्राकैनायल प्रेशर शामिल हैं.

विटामिन बी3 Vitamin B3

विटामिन बी3 के नियासिन (Niacin) भी कहा जाता है. जब इसे निकोटिनिक एसिड के रूप में लिया जाता है, तो रोजाना 1-3 ग्राम की हाई डोज में सेवन करने पर नियासिन हाई बीपी, पेट में दर्द, नजर की कमजोरी और लिवर डैमेज का कारण बन सकती है.

विटामिन बी6 Vitamin B6

विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन (Pyridoxine) कहा जाता है. लंबे समय तक इसके ज्यादा सेवन से गंभीर न्यूरोलॉजिकल लक्षण, त्वचा के घाव, रोशनी के प्रति संवेदनशीलता और सीने में जलन हो सकती है, इनमें से कुछ लक्षण प्रति दिन 1-6 ग्राम के सेवन से होते हैं.

विटामिन बी9 Vitamin B9

विटामिन बी9 को फोलेट (Folate) या फोलिक एसिड (Folic Acid) के नाम से भी जाना जाता है, अगर इसे सप्लीमेंट के तौर पर ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो ये मेंटल हेल्थ, इम्यून सिस्टम को प्रभावित कर सकता है.

विटामिन बी12 Vitamin B12

अगर आप विटामिन बी12 का ओवरडोज ज्यादा भी ले लें तो इसे यूरिन के जरिए शरीर के बाहर निकाल सकते है. हालांकि इसे ज्यादा खाने से चक्कर आना, उल्टी होना और थकान की परेशानी शामिल हैं.

विटामिन सी Vitamin C

विटामिन सी में हालांकि बाकी न्यूट्रिएंट के मुकाबले कम टॉक्सिसिटी होती है, लेकिन इसकी हाई डोज दस्त, ऐंठन और उल्टी सहित माइग्रेन संबंधी परेशानी पैदा कर सकती है. माइग्रेन प्रति दिन 6 ग्राम की खुराक खाने पर हो सकता है.

विटामिन डी Vitamin D

विटामिन डी की खुराक की ज्यादा लेने से विषाक्तता वजन घटाने, भूख में कमी और अनियमित दिल की धड़कन सहित खतरनाक लक्षण पैदा कर सकती हैं. ये खून में कैल्शियम के स्तर को भी बढ़ा सकता है, जिससे ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं.

विटामिन ई Vitamin E

अगर आप जरूरत से ज्यादा विटामिन ई के सप्लीमेंट लेंगे तो इससे ब्लड क्लॉटिंग (blood clotting), हेमरेज (hemorrhages) और हेमरेजेक स्ट्रोक (hemorrhagic stroke) हो सकते हैं

विटामिन के Vitamin K

विटामिन के का ओवरडोज किया जाए तो इससे टॉक्सिसिटी की संभावनाएं काफी कम होती है. लेकिन ये कुछ दवाओं, जैसे कि वार्फरिन और एंटीबायोटिक दवाओं के साथ इटरेक्ट कर सकता है.

