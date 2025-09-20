क्या विनेगर के जरिए गार्डेन से जंगली घास को खत्म किया जा सकता है? जानिए इसका कैसा होता है असर

Can Vinegar Kills Weeds: घर या गार्डेन में जंगली घास सबसे बड़ी परेशानी होती है. ये न सिर्फ प्लांट की ग्रोथ को रोकती हैं बल्कि मिट्टी में मौजूद न्यूट्रीएंट्स भी सोख लेती हैं. आमतौर पर लोग इन्हें हटाने के लिए केमिकल बेस्ड वीड किलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह मिट्टी और हेल्दी पौधों दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है. ऐसे में कुदरती विकल्प की तलाश की जाती है और व्हाइट विनेगर (सफेद सिरका) को लेकर अक्सर सवाल उठता है कि क्या वाकई यह जंगली घास को खत्म कर सकता है?

विनेगर का असर जंगली घास पर

विनेगर में एसिटिक एसिड (Acetic Acid) पाया जाता है, जो पौधों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है. जब इसे जंगली घास पर स्प्रे किया जाता है, तो यह उनकी पत्तियों की नमी को सोख लेता है और कुछ ही घंटों में घास मुरझाने लगती है. हालांकि, इसका असर घास की जड़ों तक नहीं पहुंचता. यानी ये सतही तौर पर घास को खत्म करता है, लेकिन जड़ों से पूरी तरह हटाने में कारगर नहीं होता.

किस तरह का विनेगर ज्यादा असरदार है?

1. किचन में इस्तेमाल होने वाला विनेगर (5% एसिटिक एसिड)

यह छोटी और नई जंगली घास को मुरझाने में असरदार हो सकता है, लेकिन गहरी जड़ वाली घास पर इसका असर सीमित होता है.

2. गार्डेनिंग विनेगर (20% एसिटिक एसिड)

मार्केट में गार्डेनिंग के लिए मिलने वाला स्ट्रॉन्ग विनेगर ज्यादा असरदार होता है और बड़ी या पुरानी घास को भी कुछ हद तक कमजोर कर देता है.

इसके फायदे

1. नेचुरल और इको-फ्रेंडली: केमिकल्स की तरह ये मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता.

2. आसानी से मिलने वाला: हर घर में विनेगर मिल जाता है, इसलिए इसे ट्राई करना आसान है.

3. तेज असर: पत्तियों पर लगते ही कुछ घंटों में घास मुरझाने लगती है.

इसकी कमियां

1. जड़ों तक असर नहीं करता: कुछ दिन बाद वही घास फिर से उग सकती है.

2. हेल्दी पौधों को भी नुकसान: अगर स्प्रे गलती से पास के हेल्दी पौधों पर गिर जाए तो उन्हें भी नुकसान हो सकता है.

3. बार-बार इस्तेमाल की जरूरत: लंबे समय तक घास को रोकने के लिए इसे कई बार दोहराना पड़ता है.

कैसे करें इस्तेमाल?

विनेगर को स्प्रे बॉटल में भरकर सीधे जंगली घास की पत्तियों पर छिड़कें. तेज धूप वाले दिन इसका इस्तेमाल करें, इससे असर जल्दी दिखेगा. इस बात का ख्याल रखें कि विनेगर हेल्दी पौधों पर न गिरे.