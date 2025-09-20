क्या विनेगर के जरिए गार्डेन से जंगली घास को खत्म किया जा सकता है? जानिए इसका कैसा होता है असर
Advertisement
trendingNow12929446
Hindi Newsलाइफस्टाइल

क्या विनेगर के जरिए गार्डेन से जंगली घास को खत्म किया जा सकता है? जानिए इसका कैसा होता है असर

गार्डेन में जंगली पौधे या खर-पतवार हेल्दी और यूजफुल प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे में जरूरी है कि आप कुछ खास उपाय करें, लेकिन क्या विनेगर सही ऑप्शन साबित हो सकता है?

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 20, 2025, 08:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या विनेगर के जरिए गार्डेन से जंगली घास को खत्म किया जा सकता है? जानिए इसका कैसा होता है असर

Can Vinegar Kills Weeds: घर या गार्डेन में जंगली घास सबसे बड़ी परेशानी होती है. ये न सिर्फ प्लांट की ग्रोथ को रोकती हैं बल्कि मिट्टी में मौजूद न्यूट्रीएंट्स भी सोख लेती हैं. आमतौर पर लोग इन्हें हटाने के लिए केमिकल बेस्ड वीड किलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह मिट्टी और हेल्दी पौधों दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है. ऐसे में कुदरती विकल्प की तलाश की जाती है और व्हाइट विनेगर (सफेद सिरका) को लेकर अक्सर सवाल उठता है कि क्या वाकई यह जंगली घास को खत्म कर सकता है?

विनेगर का असर जंगली घास पर
विनेगर में एसिटिक एसिड (Acetic Acid) पाया जाता है, जो पौधों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है. जब इसे जंगली घास पर स्प्रे किया जाता है, तो यह उनकी पत्तियों की नमी को सोख लेता है और कुछ ही घंटों में घास मुरझाने लगती है. हालांकि, इसका असर घास की जड़ों तक नहीं पहुंचता. यानी ये सतही तौर पर घास को खत्म करता है, लेकिन जड़ों से पूरी तरह हटाने में कारगर नहीं होता.

किस तरह का विनेगर ज्यादा असरदार है?

Add Zee News as a Preferred Source

1. किचन में इस्तेमाल होने वाला विनेगर (5% एसिटिक एसिड)
यह छोटी और नई जंगली घास को मुरझाने में असरदार हो सकता है, लेकिन गहरी जड़ वाली घास पर इसका असर सीमित होता है.

2. गार्डेनिंग विनेगर (20% एसिटिक एसिड)
मार्केट में गार्डेनिंग के लिए मिलने वाला स्ट्रॉन्ग विनेगर ज्यादा असरदार होता है और बड़ी या पुरानी घास को भी कुछ हद तक कमजोर कर देता है.

इसके फायदे

1. नेचुरल और इको-फ्रेंडली: केमिकल्स की तरह ये मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता.

2. आसानी से मिलने वाला: हर घर में विनेगर मिल जाता है, इसलिए इसे ट्राई करना आसान है.

3. तेज असर: पत्तियों पर लगते ही कुछ घंटों में घास मुरझाने लगती है.

इसकी कमियां

1. जड़ों तक असर नहीं करता: कुछ दिन बाद वही घास फिर से उग सकती है.

2. हेल्दी पौधों को भी नुकसान: अगर स्प्रे गलती से पास के हेल्दी पौधों पर गिर जाए तो उन्हें भी नुकसान हो सकता है.

3. बार-बार इस्तेमाल की जरूरत: लंबे समय तक घास को रोकने के लिए इसे कई बार दोहराना पड़ता है.

कैसे करें इस्तेमाल?
विनेगर को स्प्रे बॉटल में भरकर सीधे जंगली घास की पत्तियों पर छिड़कें. तेज धूप वाले दिन इसका इस्तेमाल करें, इससे असर जल्दी दिखेगा. इस बात का ख्याल रखें कि विनेगर हेल्दी पौधों पर न गिरे.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

vinegarWhite Vinegarweed

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar Live: आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, जनता को देंगे 34 हजार करोड़ से ज्यादा की सौगात
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, जनता को देंगे 34 हजार करोड़ से ज्यादा की सौगात
वो दाना डालेंगे आप जाल में ना फंसना, इस मुस्लिम देश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी
iran
वो दाना डालेंगे आप जाल में ना फंसना, इस मुस्लिम देश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी
वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
Weather
वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
गोधरा में थाने के घेराव के बाद लाठीचार्ज, दागे गए आंसू गैस के गोले; भारी फोर्स तैनात
Godhra
गोधरा में थाने के घेराव के बाद लाठीचार्ज, दागे गए आंसू गैस के गोले; भारी फोर्स तैनात
किश्तवार में एनकाउंटर... पुंछ में हथियारों की बरामदगी, देर रात सेना का ऑपरेशन जारी
Army
किश्तवार में एनकाउंटर... पुंछ में हथियारों की बरामदगी, देर रात सेना का ऑपरेशन जारी
HDFC बैंक ने जवान के अपमान से झाड़ा पल्ला, भारत में सेना के अपमान पर कितनी सजा?
HDFC bank
HDFC बैंक ने जवान के अपमान से झाड़ा पल्ला, भारत में सेना के अपमान पर कितनी सजा?
जो देश के लिए जान देते हैं वो 'गंवार' हैं? सेना के अपमान पर माफी मांगेगा HDFC बैंक
DNA Analysis
जो देश के लिए जान देते हैं वो 'गंवार' हैं? सेना के अपमान पर माफी मांगेगा HDFC बैंक
लाइन लगाना स्टेटस, डिजिटल रूम का जुनून...क्यों फोन बदलना Gen-Z का लाइफस्टाइल बन गया?
DNA Analysis
लाइन लगाना स्टेटस, डिजिटल रूम का जुनून...क्यों फोन बदलना Gen-Z का लाइफस्टाइल बन गया?
गूगल ऑफिस के बाहर ऐसी टूटी-फूटी रोड, सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं; कहां से आया ये VIDEO
Bengaluru
गूगल ऑफिस के बाहर ऐसी टूटी-फूटी रोड, सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं; कहां से आया ये VIDEO
आतंकियों ने बदली रणनीति तो सेना ने फैलाया जाल, बंकरों पर नजर रखेगी तीसरी आंख
jammu kashmir news
आतंकियों ने बदली रणनीति तो सेना ने फैलाया जाल, बंकरों पर नजर रखेगी तीसरी आंख
;