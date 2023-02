Anti Aging foods: क्या हम कोलेजन और ओमेगा साथ में ले सकते हैं? मिल गया जवाब

Collagen Rich foods for joints: कभी-कभी कई न्यूट्रिएंट्स आपस में मिलकर सेहत को फायदा पहुंचाते हैं. हालांकि कई बार ऐसा नहीं होता है. ऐसे में न्यूट्रिएंट्स का असर कम हो सकता है या इसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है. इसी तरह स्किन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ओमेगा - 3 और कोलेजन दोनों ही जरूरी पोषक तत्व हैं. आपको बता दें कि ये एक-दूसरे के साथ मिलकर त्वचा के लिए अधिक फायदेमंद हो सकते हैं. अगर आप इन दोनों को साथ में लेते हैं तो इससे स्किन को कई लाभ मिलते हैं.

कोलेजन और ओमेगा-3 से मिलते हैं जरूरी न्यूट्रिएंट्स

कोलेजन और ओमेगा-3 को एक साथ लेने से आपके शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. ये पोषण आपको आपकी नियमित डाइट से नहीं मिल सकता है. कई लोगों को लगता है कि कोलेजन और ओमेगा-3 एक-दूसरे के विरोधी हैं लेकिन ऐसा नहीं है. बस दोनों मिलकर हल्के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यू जैसे दिल की धड़कन में तेजी पैदा कर सकते हैं. आप ओमेगा -3 कैप्सूल्स और Collegen Powder दोनों के मिश्रण से ऐसे प्रभावों का सामना आसानी से कर सकते हैं. कोलेजन और ओमेगा-3 सप्लीमेंट दोनों ही आपको कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं.

कोलेजन क्या है?

कोलेजन एक तरह का प्रोटीन है जो हड्डियों, स्किन, लिगामेंट, टेंडन, बालों और कार्टिलेज जैसे टिशू में पाया जाता है. यह स्किन सेल्स को आपस में जोड़ने के साथ त्वचा को मजबूती और लचीलापन देता है. कोलेजन तीन अमीनो एसिड ग्लाइसिन, प्रोलाइन और हाइड्रॉक्सीप्रोलाइन से बना होता है. ये सभी अमीनो एसिड आपके भोजन में मौजूद होते हैं. अगर आप इन्हें पर्याप्त मात्रा में नहीं खाते हैं तो उम्र के साथ कोलेजन का बनना कम हो जाता है.

क्या होता है काम?

कोलेजन आपके पूरे शरीर में संरचना, शक्ति और सहायता प्रदान करने का काम करता है. कोलेजन डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में अहम रोल निभाता है और ऑर्गन्स को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है. यह आपकी स्किन को प्लम्प और जवान बनाता है. यह फाइब्रस प्रोटीन इलास्टिन के साथ मिलकर काम करता है.

किससे होता है कोलेजन को नुकसान?

आपके जीवनशैली की बहुत सी आदतें कोलेजन को नुकसान पहुंचाती हैं. आपको कोलेजन के लेवल को कम करने वाली कई चीजों से बचना चाहिए. उनमें से सबसे मेन धूम्रपान है. धुआं आपके कोलेजन के उत्पादन को कम करता है. यह कोलेजन और इलास्टिन को नुकसान .पहुंचाता है. इससे झुर्रियां होती हैं और घाव को भरने में देर होती है. इसके अलावा बहुत अधिक चीनी और रिफाइंड कार्ब्स खाना भी नुकसान पहुंचा सकता है.

कोलेजन के स्रोत

कोलेजन को बढ़ाने के स्रोत बहुत हैं. अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा जवान दिखें तो आपको कोलेजन को बढ़ाना होगा. कोलेजन को बढ़ाने के लिए आपको कुछ फूड्स अपनी डाइट में शामिल करने पड़ेंगे.

1. अंडा

कोलेजन को बढ़ाने के लिए आपको अंडे का सफेद वाला हिस्सा खाना चाहिए. इसमें ग्लाइसिन और प्रोलिन पाया जाता है. ये ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कोलेजन को बढ़ाते हैं.

2. एवोकेडो

एवोकेडो में विटामिन E और ओमेगा- 3 फैटी एसिड होते हैं जो स्किन को ग्लो करने में सहायक होते हैं. ये ओमेगा- 3 कोलेजन को बढ़ाने में सहायक होते हैं.

3. टमाटर

टमाटर विटामिन सी का अच्छा स्रोत है. ये कोलेजन को बढ़ाने में सहायक होता है. टमाटर में लाइकॉपीन नामक एंटी- ऑक्सीडेंट होता है जो आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद है.

4. बेरीज

बेरीज भी कोलेजन बढ़ाने में सहायक होती है. ब्लूबेरी, रसबेरी, स्ट्रॉबेरी या ब्लैकबेरी के सेवन से आपके शरीर को विटामिन सी मिलता है. यही विटामिन सी कोलेजन बनाने में मदद करता है.

5. विटामिन सी

विटामिन सी कोलेजन को बनाने में बहुत अहम होता है. आप विटामिन सी के लिए नींबू, खट्टे फल, ब्रोकोली, हरी सब्जियां, स्ट्रॉबेरी और पपीता अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

6. एलोवेरा जेल

एलोवेरा जेल के इस्तेमाल से भी कोलेजन को बढ़ाने में मदद मिलती है. इससे चेहरे की झुर्रियां भी कम होती हैं.

7. ज्यादा पानी-पीना

आप अगर कोलेजन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा पानी का उपयोग करना चाहिए. ज्यादा पानी-पीने से आपका कोलेजन बढ़ता है, झुर्रियां दूर होती हैं और साथ ही स्किन में ग्लो आता है.

8. कोलेजन के फायदे

आपके शरीर के लिए कोलेजन सबसे जरूरी प्रोटीन है. यह आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है. कोलेजन आपकी स्किन में सुधार करता है. ये जोड़ों के दर्द में राहत देता है. कोलेजन आपके हार्ट को भी हेल्दी रखता है. इसके अलावा ये वजन घटाने में भी सहायक होता है.

9. ओमेगा-3 फैटी एसिड

ओमेगा-3 फैटी एसिड मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं. ये अल्फा-लिनोलेनिक एसिड (ALA), ईकोसैपेंटेनोइक एसिड (EPA) और डोकोसाहेक्साएनोइक एसिड (DHA) कहलाते हैं. ALA मुख्य रूप से अलसी, सोया और कनोला जैसे वनस्पति तेलों में पाया जाता है. वहीं मछली और दूसरे शेलफिश में DHA और EPA जैसे फैटी एसिड पाए जाते हैं. असल में ALA एक आवश्यक फैटी एसिड है जिसका निर्माण आपका शरीर खुद नहीं करता है. यही वजह है कि ALA यानी अल्फा-लिनोलेनिक एसिड आपको अपने आहार और कई तरह की ड्रिंक्स से मिलता है.

अगर आप अपने शरीर के लिए इन ओमेगा -3 फैटी एसिड को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने आहार के साथ साथ इसका सप्लीमेंट जैसे Omega 3 Capsules भी ले सकते हैं. ओमेगा -3 आपके शरीर को कैलोरी भी प्रदान करता है. इसके अलावा ये आपके हार्ट, ब्लड वेसल्स, लंग्स, इम्युनिटी और एंडोक्राइन सिस्टम में भी कई तरह के कार्य करता है. मछली और सन, डाइट सप्लीमेंट जैसे कि मछली का तेल भी ओमेगा -3 फैटी एसिड का बड़ा स्रोत हैं.

ये भी जान लीजिए

आप कोलेजन और ओमेगा -3 फैटी एसिड के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं. कोलेजन आपके शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में एक ऐसा प्रोटीन है जो आपकी हड्डियों, मांसपेशियों, टेंडन और त्वचा के लिए बहुत उपयोगी है. ये नए स्किन सेल्स भी विकसित करता है और डेड सेल्स को हटा देता है. वहीं ओमेगा-3 फैटी एसिड के सेवन से डिप्रेशन में कमी आती है. आप ओमेगा 3 रिच फूड्स का सेवन मैकेरल मछली, कॉड लिवर ऑयल, अलसी के बीज और सोयाबीन आदि में कर सकते हैं.

