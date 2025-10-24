कितना खतरनाक है कार्बाइड गन? जिससे बच्चों की आंखें हुईं खराब

मध्य प्रदेश में दिवाली का त्योहार कार्बाइड बंदूक की वजह से मातम में बदल गया. दरअसल कार्बाइड बंदूकों की वजह से लगभग 300 लोगों की आंखों में चोट आई है. 300 लोगों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं. 30 बच्चों की हालत गंभीर ताई जा रही है यह अपनी आंखों की रोशनी भी खो सकते हैं. दिवाली पर बनाए यह ये होममेड कार्बाइड गन किसी रासायनिक बम से कम नहीं है.

बेहद खतरनाक है कार्बाइड गन

दिवाली के मौके पर कुई जगह पर लोगों ने कार्बाइड गन का इस्तेमाल किया है. यह गन प्लास्टिक या फिर टिन की पाइप से बनाई जाती है. इसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड और पानी का इस्तेमाल कर केमिकल रिएक्शन पैदा करते हैं जिसकी वजह से तेज विस्फोट होता है. यह गन दिखने में बेहद नॉर्मल हैं लेकिन यह बेहद खतरनाक है. इस कार्बाइड गन में कैल्शियम कार्बाइड, माचिस की तीलियों और बारूद का मिश्रण होता है, इसमें पानी मिलाने से एसिटिलीन गैस बनती है जिस वजह से तेज विस्फोट होता है और हानिकारक गैस निकलती है. दिवाली के मौके पर लोग इस गन को पटाखों के विकल्प में इस्तेमाल कर रहे हैं. मार्केट में इस गन को पीवीसी मंकी रिपेलर गन के नाम से जाना जाता है.

कार्बाइड गन से जा सकती है आंखों की रोशनी

एक्सपर्ट के अनुसार कार्बाइड गन से बनने वाली एसिटिलीन गैस आंख की कॉर्निया को 90 प्रतिशत तक जला देती है. बिना सेफ्टी गियर इस गन का इस्तेमाल करना बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है. मध्य प्रदेश में कई मामलों में कॉर्निया में सूजन और जलन की समस्या पाई गई है. एक्सपर्ट के अनुसार आंख बेहद संवेदनशील अंग है ऐसे में जरा सी भी चिंगारी आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है.

कॉर्निया पर पड़ता है सीधा असर

इस गन की तेज चिंगारी और गर्मी सीधी तौर पर कॉर्निया यानी आंख की पारदर्शी सतह को जला देती है जिसकी वजह से आंखों के सेंसिटिव ऊतकों में घाव, जलन और सूजन होती है. पाइन गन से निकलने वाले टुकड़े या जलते कण आंखों के अंदर घुसकर चोट पहुंचा सकते हैं.

कार्बाइड गन से अटैक बाद दिखते हैं ये लक्षण

आंखों में तेज दर्द, आंसू, रोशनी देखने में दिक्कत, आंखों से धुंधला दिखना, आंख से खून आना, आंखों पर काले या सफेद धब्बे आना.

कार्बाइड गन अटैक के बाद तुरंत क्या करें

कार्बाइड गन से अटैक के बाद आंखों को रब ना करें. बल्कि साफ पानी से आंखों को धीरे-धीरे धोएं. आंखों को 10 से 20 मिनट तक धोएं. जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

