अदरक, लौंग या इलायची वाली...? जानें सर्दियों में कौन-सी चाय है सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद

Hindi Newsलाइफस्टाइलअदरक, लौंग या इलायची वाली...? जानें सर्दियों में कौन-सी चाय है सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद

Laung Elaichi Adrak Wali Chai: ज्यादातर लोग सर्दियों में अदरक, लौंग और इलायची वाली चाय पीना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि तीनों चाय के अपने अलग फायदे हैं. चलिए जानते हैं कौन-सी चाय पीने से क्या फायदा मिलता है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 17, 2025, 12:59 PM IST
Adrak Wali Chai Ke Fayde: ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत अलग-अलग तरह की चाय के साथ करते हैं. कुछ लोग तो चाय के इतने शौकीन होते हैं कि उनकी नींद ही चाय की चुस्की के साथ खुलती है. खासतौर पर सर्दी के मौसम में सुबह-सुबह गरमा गरम मसालेदार चाय मिल जाए तो सारा आलस दूर हो जाता है. ज्यादातर लोग अदरक, लौंग और इलायची वाली चाय पीना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि तीनों चाय के अपने अलग फायदे हैं. चलिए जानते हैं कौन सी चाय पीने से क्या फायदा मिलता है.
लौंग वाली चाय पीने के फायदे

सर्दी-खांसी की प्रॉब्लम में लौंग वाली चाय काफी असरदार साबित हो सकती है. लौंग वाली चाय ना सिर्फ आपकी सर्दी-खांसी को दूर करती है, बल्कि आपके पाचन को भी दुरुस्त करती है. इसी के साथ यह गले के दर्द में भी राहत पहुंचाने का काम करती है. लौंग ओरल हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद होती है लौंग की चाय दांतों का दर्द और मुंह की बदबू को भी दूर करने में फायदेमंद है. लौंग में सूजन रोधी तत्व पाए जाते हैं. यह सूजन को कम करने और इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी असरदार है. यह एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है. यह आपकी बॉडी को कई तरह के इंफेक्शन से बचाती है. लौंग वाली चाय गट हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है और यह पेट को हल्का रखने में मदद करती है.

इलायची वाली चाय पीने के फायदे
अगर आप हरी इलायची की चाय पीना पसंद करते हैं तो आपको बता दे कि यह गर्मियों के लिए एक बेहतरीन चीज है. दरअसल, हरी इलायची की तासीर ठंडी होती है इसलिए सर्दियों में इलायची के साथ अदरक मिलाकर चाय में डाली जाती है. इलायची ओरल हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है. यह सांसों में ताजगी बनाए रखने और पेट में जलन या एसिडिटी को कम करने में मदद करती है. यह मन को रिलैक्स करने और नींद को बेहतर बनाने में भी मदद करती है.
अदरक वाली चाय पीने के फायदे
सर्दियों में सुबह को अदरक वाली चाय से दिन की शुरुआत हो जाए तो कई स्वास्थ्य समस्याओं से निजात पाई जा सकती है. अदरक वाली चाय ना​ सिर्फ बॉडी को गर्म रखने का करती है. बल्कि सर्दी-खांसी, जुकाम के साथ-साथ पाचन को भी दुरुस्त बनाए रखने में मदद करती है. यह ब्लड शुगर कंट्रोल से लेकर इम्यूनिटी बूस्टर तक का काम करती है. अदरक में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो स्ट्रेस को कम करने और हार्ट हेल्थ को बेहतर करने में मदद करते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

tea benefitsGinger Tea BenefitsWinter Health Tips

