क्यों महिलाओं में हार्ट अटैक होता है ज्यादा जानलेवा? कार्डियोलॉजिस्ट से जानें इसके पीछे की सबसे अहम वजह
क्यों महिलाओं में हार्ट अटैक होता है ज्यादा जानलेवा? कार्डियोलॉजिस्ट से जानें इसके पीछे की सबसे अहम वजह

Women Heart Health: हार्ट की बीमारी को ज्यादातर लोग पुरुषों से जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन महिलाओं में हार्ट अटैक का रिस्क पुरुषों से ज्यादा होता है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 04:47 PM IST
क्यों महिलाओं में हार्ट अटैक होता है ज्यादा जानलेवा? कार्डियोलॉजिस्ट से जानें इसके पीछे की सबसे अहम वजह

Heart Disease Risks in Women: हार्ट से जुड़ी बीमारियों को अक्सर पुरुषों से जोड़ा जाता है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है. पुरुषों की तुलना में महिलाओं में हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा होता है. दरअसल महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण महसूस नहीं होते हैं, या वे इसे नॉर्मल दर्द या स्ट्रेस समझकर इग्नोर कर देती है, इसके कारण समय रहते उनका इलाज नहीं हो पाता. इस बार में मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. दिमित्री यारानोव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए बताया है. उनके अनुसार महिलाओं में हार्ट अटैक के मामले  बेहद गंभीर होते हैं और कई मामलों में जानलेवा भी होते हैं. इस वीडियो में उन्होंने महिलाओं की हार्ट हेल्थ से जुड़े कई अहम बातों के बारे में बताया है. 

महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण अलग होते हैं
पुरुषों की तुलना में महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण अलग होते हैं. अपनी वीडियो के जरिए डॉ. यारानोव बताते हैं कि महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण अक्सर अलग होते हैं. यह एक बड़ा कारण होता है, जिसके वजह से उनकी बीमारी समय पर पकड़ में नहीं आती है. हार्ट अटैक में पुरुषों में जहां तेज सीने में दर्द आम लक्षण होता है, वहीं महिलाओं में इस दौरान अक्सर थकान, चक्कर, उल्टी जैसे लक्षण महसूस होते हैं. इसके साथ-साथ महिलाओं को सांस लेने में भी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है. इन लक्षणों में कई बार महिलाएं इग्नोर कर देती हैं, जिससे समय रहते इलाज नहीं मिल पाता है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

महिलाओं में हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा
डॉ यारानोव के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाएं हार्ट अटैक के पहले साल में ज्यादा मौत का शिकार होती है. इसका बड़ा कारण है कि महिलाएं हार्ट से जुड़ी बीमारियों के लक्षणों को गंभीरता से नहीं लेती, जिसके कारण समय पर उन्हें इलाज नहीं मिल पाता है. 

स्ट्रेस और इमोशनल हेल्थ
डॉ. यारानोव यह भी कहते हैं कि स्ट्रेस और इमोशनल हेल्थ भी महिलाओं में हार्ट में प्रेशर का कारण बन सकता है. उनके मुताबिक, महिलाओं में स्ट्रेस, चिंता और डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ से जुड़े मुद्दे हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ा सकते हैं. हालांकि लोगों को इस बारे में कम जानकारी है और अक्सर इन फैक्टर को हार्ट हेल्थ में शामिल ही नहीं किए जाते हैं, जिसके कारण खतरा बढ़ जाता है. 

महिलाओं के इलाज में फर्क
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम इलाज मिलता है. यह भी एक बड़ा कारण है कि महिलाओं में हार्ट से जुड़ी समस्याओं का खतरा ज्यादा होता है. 

कैसे करें बचाव?

डॉ, यारानोव ने इसके बचाव पर बात करते हुए कहा कि इससे बचाव पाने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने बेहद जरूरी है. इसके लिए जरूरी चेकअप करवाना चाहिए और शरीर में दिख रहे लक्षणों को कभी इग्नोर करनी करना चाहिए. 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर.

