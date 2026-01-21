ना प्रमोशन की भूख, ना ओवरटाइम का बोझ, जानें कैसे करियर मिनिमलिज्म से सुकून पा रहे हैं आज के युवा

आजकल करियर को लेकर लोगों की सोच काफी ज्यादा बदल रही है. बहुत से लोग ऑफिस को ही अपना सब कुछ नहीं मान रहे हैं और खुद के लिए, परिवार के लिए और दोस्तों के लिए समय निकाल रहे हैं. आजकल करियर मिनिमलिज्म की सोच ऑफिस की टेंशन से थक चुके युवाओं में तेजी से लोकप्रिय हो रही है. लगातार काम का दबाव, देर रात तक लैपटॉप और हर समय ऑनलाइन रहने की मजबूरी ने युवाओं को मानसिक रूप से थका दिया. इसी थकान से बाहर निकलने का रास्ता करियर मिनिमलिज्म बन चुका है. इसमें युवा ऐसी जॉब चुन रहे हैं जिसमें जिम्मेदारी सीमित हो, काम के घंटे तय हों और निजी जिंदगी के लिए स्पेस मिल सके.

क्या है करियर मिनिमलिज्म

करियर मिनिमलिज्म का सीधा मतलब होता है काम को जिंदगी का हिस्सा बनाना न कि पूरी जिंदगी को काम में बदल देना. Gen Z और मिलेनियल्स अब ऐसी नौकरी चुन रहे हैं जिसमें मेंटल पीस, वर्क लाइफ बैलेंस और खुद के लिए समय मिल सके. कम रोल ज्यादा सुकून की ये सोच धीरे धीरे कॉर्पोरेट कल्चर को भी बदल रही है. बहुत से लोग कम सैलरी वाली नौकरी केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें समय और टेंशन फ्री लाइफ मिल सके. बहुत से लोग ऑफिस के अलावा पैसे कमाने के लिए फ्रीलांसिंग भी करते हैं.

युवाओं की पसंद

इस ट्रेंड में ओवरटाइम को सफलता का पैमाना नहीं माना जाता. ज्यादातर युवाओं का मानना है कि तय समय में इमानदारी से काम करना ज्यादा बेहतर है. काम खत्म होने के बाद खुद के शौक, परिवार, दोस्तों और मेंटल पीस के लिए समय निकालना भी उतना ही जरूरी है. यही वजह है कि फ्लेक्सिबल वर्किंग ऑवर्स और रिमोट जॉब्स की मांग बेहद ही ज्यादा बढ़ रही है. बहुत से लोगों को घर से काम करना इसलिए भी पसंद है क्योंकि वो ऑफिस से ज्यादा खुशी से घर से काम कर पाते हैं.

आलस नहीं ये है समझदारी

हालांकि बहुत से लोगों का कहना है कि ये ट्रेंड आलस या जिम्मेदारी से भागने की वजह से जन्मा है. पर करियर मिनिमलिज्म आलस या जिम्मेदारी से भागने का नाम नहीं है. करियर मिनिमलिज्म में काम पूरी ईमानदारी से किया जाता है लेकिन खुद की कीमत पर नहीं. युवा अब ये समझने लगे हैं कि बर्नआउट के बाद मिली सफलता किसी काम की नहीं होती क्योंकि हर समय स्ट्रेस में रहने से लोगों में तरह-तरह की बीमारियां घर बनाने लगती है जिसका पता बहुत से लोगों को काफी देर से लगता है.