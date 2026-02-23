Advertisement
पढ़ाई, जॉब और घर की जिम्मेदारी के बीच पिस रही है Gen Z! जानें युवाओं में क्यों बढ़ रहा केयरगिवर बर्नआउट का खतरा

Caregiver Burnout: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई Gen Z चुपचाप ऐसी जिम्मेदारी निभा रहे हैं जिसके बारे में वो किसी से भी खुलकर बात नहीं कर पाते हैं. किसी अपने की देखभाल करना अच्छी बात है लेकिन कब यही जिम्मेदारी मन पर भारी बोझ बन जाती है ये समझ पाना आसान नहीं होता है. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Feb 23, 2026, 09:28 AM IST
आजकल बहुत से लोग किसी अपने को समझते-समझते खुद को भूल जाते हैं. कई लोग अक्सर ऐसा अपने पार्टनर के लिए करते हैं तो बहुत से लोग ऐसा परिवार के लिए भी करते हैं. आजकल Gen Z में केयरगिवर बर्नआउट का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. पढ़ाई, जॉब और जिम्मेदारियों के बीच युवा खुद को भूलने लगे हैं. कई लोगों को ये समझ भी नहीं आता है कि वो केयरगिवर बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं. ऐसे में युवाओं में चिड़चिड़ापन काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो हमेशा स्ट्रेस में रहने लगते हैं. अगर समय रहते इसके संकेत पहचान लिए जाएं तो इस स्ट्रेस से बचा जा सकता है.

क्या है केयरगिवर बर्नआउट
किसी की लगातार देखभाल करते-करते इंसान मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाता है और इसे ही केयरगिवर बर्नआउट कहा जाता है. कई Gen Z आजकल फाइनेंशियली अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं . शुरुआत में ये काम प्यार से होता है लेकिन समय के साथ स्ट्रेस और थकान बढ़ने लगती है जिसके बारे में वो किसी से भी शेयर नहीं कर पाते हैं. ऐसे युवाओं को अक्सर नींद की कमी महसूस होती है. छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है और मन हमेशा भारी लगता रहता है. 

दूसरों की जिंदगी से तुलना करना
केयरगिवर बर्नआउट से जूझ रहे लोग अक्सर दोस्तों से मिलना कम कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी बोरिंग हो गई है और लोग उनसे मिलना पसंद नहीं करेंगे. सोशल मीडिया का दबाव भी इस समस्या को बढ़ा देता है. Gen Z हर दिन दूसरों की तस्वीरें देखते हैं जिनमें लोग काफी खुश नजर आ रहे होते हैं. युवा अपनी जिंदगी की तुलना उन लोगों से करने लगते हैं और खुद की मुश्किलों में उलझने लग जाते हैं. उन्हें लगता है कि कमजोर दिखना गलत है इसलिए वे अपने दर्द को अंदर ही दबा लेते हैं. धीरे धीरे ये तनाव एंग्जायटी और डिप्रेशन में बदल सकता है.

खुद का रखें ख्याल
केयरगिवर बर्नआउट से बचने के लिए लोगों को सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं है. बिजी लाइफस्टाइल के बीच दिन में थोड़ा समय अपने लिए जरूर निकालें. हल्की वॉक करें, म्यूजिक सुनें या किसी दोस्त से दिल की बात करें. परिवार में जिम्मेदारी बांटें और जरूरत पड़े तो काउंसलर की सलाह जरूर लें. अपनों की देखभाल करना खूबसूरत जिम्मेदारी है लेकिन अपनी खुशी और सेहत को नजरअंदाज करना सही नहीं है.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, करियर ऑपरट्यूनिटी और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की...और पढ़ें

caregiver burnoutGen Z Generation

