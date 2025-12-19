Advertisement
सर्दी-जुकाम से रहते हैं परेशान, अजवाइन के पानी का करें सेवन!

सर्दियों के मौसम में प्रदूषण की वजह से सर्दी, जुकाम और छाती में कंजेशन की समस्या हो जाती है. कंजेशन से राहत पाने के लिए आप अजवाइन के पानी का सेवन कर सकते हैं. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 19, 2025, 10:29 PM IST
सर्दियों के मौसम और बढ़ते प्रदूषण की वजह से सर्दी, जुकाम और छाती में कंजेशन की समस्या आम हो जाती है. ऐसे में दवाओं के अलावा घरेलू उपाय बेहद कारगर साबित होते हैं. इनमें से एक लोकप्रिय और प्रभावी देसी नुस्खा है अजवाइन का पानी. भारत सरकार का आयुष मंत्रालय अजवाइन के पानी के गुणों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए घर पर खुद से तैयार करने की पूरी विधि भी बताता है. यह सरल, प्राकृतिक और आसानी से उपलब्ध सामग्री से बनने वाला उपाय जुकाम और कंजेशन में तुरंत राहत प्रदान करता है.

अजवाइन के गुण 
अजवाइन में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एक्सपेक्टोरेंट गुण होते हैं, जो बलगम को ढीला करते हैं और सांस की नलियों को साफ करने में मदद करते हैं. नियमित और सीमित सेवन से सांस लेने में आराम मिलता है और शरीर को राहत मिलती है. यह उपाय सदियों से भारतीय घरों में इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर मौसमी बीमारियों के दौरान.

अजवाइन का सेवन 
अजवाइन का पानी बनाने की विधि बहुत आसान है. सबसे पहले 1 कप पानी को उबालें. उबलते पानी में 1 चम्मच अजवाइन डाल दें. इसे धीमी आंच पर 5-10 मिनट तक उबालें, ताकि अजवाइन के गुण पानी में अच्छी तरह घुल जाएं. फिर इसे छान लें और गुनगुना होने पर पी लें. दिन में 1-2 बार इसका सेवन किया जा सकता है. गुनगुने पानी में अजवाइन की खुशबू और स्वाद न केवल राहत देता है, बल्कि पाचन को भी बेहतर बनाता है.

जुकाम से राहत 
आयुर्वेद के अनुसार, अजवाइन का पानी न केवल जुकाम और कंजेशन में राहत देता है, बल्कि यह इम्युनिटी को भी मजबूत बनाने में सहायक है. यह उपाय बेहद फायदेमंद है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है. अधिक मात्रा में सेवन न करें, क्योंकि इससे पेट में जलन या एसिडिटी हो सकती है. खाली पेट लेने से पहले अपनी सहनशीलता जांच लें.गर्भवती महिलाएं इसका सेवन डॉक्टर की सलाह लेकर ही करें. अगर सेवन के बाद पेट में कोई परेशानी या जलन महसूस हो, तो तुरंत बंद कर दें. बच्चों को देने से पहले भी विशेषज्ञ की राय लें.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

TAGS

lifestylehealth tips

